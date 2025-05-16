+
राष्ट्रिय सभा चुनाव : उम्मेदवार छनोटप्रति कांग्रेस जनजाति विभागको आपत्ति

जनजाति विभागले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि पार्टीले गरेको उम्मेदवार छनोटप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै असहमित जनाएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते २०:३३

२४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आदिवासी जनजाति विभागले राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि पार्टीको तर्फबाट छनोट उम्मेदवारप्रति असहमति जनाएको छ ।

विभागले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि पार्टीले गरेको उम्मेदवार छनोटप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै असहमित जनाएको हो ।

‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा नेपालको संविधानको भावना र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप गर्दै नेपाली कांग्रेको तर्फबाट ९ जनाले उम्मेदवारी द एकोमा कांग्रेसको आदिवासी जनजातिक विभाग र पार्टीको भातृसंस्था नेपाल लाकतान्त्रवादी आदिवासीजनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिकएको छ ।

९ जनाले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा नेपालको जनसंख्याको करिब ३७ प्रतिशत भन्दा ब९ हिस्सा ओगटेको आदिवासी जनजाति समुदायको एक जना पनि नसमेटिएकोमा पार्टी नेतृत्वप्रति विभागले असहमति जनाएको हो ।

११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भागबन्डा गर्ने सहमति अनुसार कांग्रेसबाट ९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । २३ पुसमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएको हो ।

जनजाति विभाग नेपाली कांग्रेस
