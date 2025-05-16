+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गाउँकै काठ तस्करले वन चौकीदारको हत्या गरेको खुलासा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते २०:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका-२ राईटरखोट टोलमा ५२ वर्षीय वन चौकीदार रामेश्वर महतोको हत्या भएको छ।
  • हत्या अभियोगमा गाउँकै रुपनारायण महतोको छोरा रामवली महतोलाई प्रहरीले पुस १९ गते पक्राउ गरेको छ।
  • रामवलीले टिक र मसलाको काठ चोरी गर्ने क्रममा रामेश्वरले सम्झाएपछि रिसले हत्या गरेको प्रहरीले खुलाएका छन्।

२४ पुस, जनकपुरधाम । सर्लाहीमा तस्करहरूले वन चौकीदारको हत्या गरेको खुलेको छ । गत पुस १९ गते सर्लाहीको ईश्‍वरपुर नगरपालिका- २ राईटरखोट टोल घर भएका सागरनाथ वन विकास परियोजनाका चौकीदार ५२ वर्षीय रामेश्‍वर महतोको घाँटी छिनाएर हत्या भएको थियो ।

उनको हत्या अभियोगमा गाउँकै रुपनारायण महतोको छोरा रामवली महतोले गरेको पुष्टि भएको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सरोज राइले जानकारी दिए ।

उनलाई प्रहरीले सोही दिन शंकाको आधारमा घरबाटै पक्राउ गरेको थियो । राईटरखोर घाट टोलको सागरनाथ वन विकास परियोजना भक्तिपुरको प्लट नम्बर १० को जङ्गलमा रहेको वनमाराको झाडीमा रामेश्‍वरको टाउको विनाको शव फेला परेको थियो ।

घटनास्थलबाट ७७ ‍मिटर पूर्व NEKISOO लेखिएको कालो रंगको एक जोर चप्पल, घटनास्थलमा रगत लागेको बन्चरो फेला परेको थियो । चप्पल र बञ्चरोको आधारमा अनुसन्धान गर्दा घटनामा रामवलीको संलग्नता हुन सक्ने प्रहरीको आशंका थियो ।

उनी जङ्गलमा काठ दाउरा काटन जाँदा यही बन्चरो बोकेर जाने गरेको खुलेक‍ो थियो । त्यस बेलै घरमा प्रहरीले उनलाई  नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

घर खानतलासी गर्दा सुत्ने कोठा भित्र काठको हेङगरमा माथि ज्याकेट र जिन्स पाईन्टमा अगाडीको भागमा रगत जस्तो रातो  दाग देखिएको थियो ।

अनुसन्धानमा रामवली धेरै पटक जंगलमा प्रवेश गरेर टिक र मसलाको रुख काटी चोरी गर्ने क्रममा रामेश्वरले पटक पटक सम्झाउने गरेका थिए ।

स्थानीयका अनुसार एक पटक काठ काट्दै गर्ने क्रममा रामवलीलाई पक्राउ गर्न खोज्दा दुबैजनाबीच जङ्गल भित्र लछारपछार भएको थियो र रामवली भागेका थिए ।

रामवली महतोले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जंगलबाट टिकको काठ काटी चोरी गरी दाउरा चिरी बेच्नको लागी राखेकोले भन्ने कुरा रामेश्वरले थाहा पाएपछि घटना हुनु भन्दा ४/५ दिन अगाडी रामेश्वरले दाउरा उठाएर लगेका थिए ।

सो रिसमा रामवलीले रामेश्वरलाई काट्छु भन्ने धाक धम्की दिएको पत्ता लागेको प्रहरीले बताएका थियो ।

रामवलीलाई १९ गते नै पक्राउ गरी ज्यान मार्ने कसूरमा ६ को म्याद थप थपेर इलाका प्रहरी कार्यालय केशरगंजमा थप अनुसन्धान गरिरहेको डिएसपी राईले बताए ।

वन चौकीदार हत्या
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अवरुद्ध पूर्व-पश्चिम राजमार्गकाे माेरङ खण्ड खुल्यो

अवरुद्ध पूर्व-पश्चिम राजमार्गकाे माेरङ खण्ड खुल्यो
ती सुवर्ण शमशेर, यी शेरबहादुर

ती सुवर्ण शमशेर, यी शेरबहादुर
‘शिवांश’ को टिजर : शिवभक्त अवतारमा देखिए प्रवीण खतिवडा

‘शिवांश’ को टिजर : शिवभक्त अवतारमा देखिए प्रवीण खतिवडा
पुरानो कर्मचारीतन्त्र र कानुनी झन्झटले विकास सम्भव छैन : मुख्यमन्त्री कँडेल

पुरानो कर्मचारीतन्त्र र कानुनी झन्झटले विकास सम्भव छैन : मुख्यमन्त्री कँडेल
कांग्रेस गोरखाले पनि भन्यो : विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुनुस्

कांग्रेस गोरखाले पनि भन्यो : विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुनुस्
कांग्रेस काठमाडौँका सभापतिले दिए विशेष महाधिवेशन सफलताको शुभकामना

कांग्रेस काठमाडौँका सभापतिले दिए विशेष महाधिवेशन सफलताको शुभकामना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित