+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘शिवांश’ को टिजर : शिवभक्त अवतारमा देखिए प्रवीण खतिवडा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते २०:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'शिवांश' को टिजर बिहीबार युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ।
  • फिल्ममा प्रवीण खतिवडा सन्तको भूमिकामा छन् र निर्देशक सन्तोषकुमार आत्रेयको डेब्यू फिल्म हो।
  • 'शिवांश' १ फागुनमा प्रदर्शनको तयारीमा छ र अञ्जान सिनेमा प्रोडक्सन हाउसको प्रस्तुति रहेको छ।

काठमाडौं । फिल्म ‘शिवांश’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ । विहिबार युट्युबमा टिजर सार्वजनिक गरिएको हो ।

‘सुरुआत नै अन्त्य हो र अन्त्य नै शिवांश’ भन्दै सुरु हुने टिजर संक्षिप्त छ । टिजरमा फिल्मका शीर्ष कलाकार प्रवीण खतिवडा छन् ।

उनी सन्तको भूमिकामा छन् । हातमा त्रिशूल बोकेर मन्दिरअगाडि पुगेपछि टिजर सकिन्छ ।

ओजपूर्ण आवाज, रङ संयोजन, दृश्य र संवादसहितको टिजरले कौतुहलता सिर्जना गर्छ । टिजरले कथावस्तुबारे संक्षिप्त प्रकाश पार्छ ।

अञ्जान सिनेमा प्रोडक्सन हाउसको प्रस्तुति रहने फिल्मको निर्देशकमा सन्तोषकुमार आत्रेय छन् । यो उनको डेब्यू निर्देशकीय फिल्म हो । निर्मातामा अञ्जान केसी छन् ।

खतिवडासहित फिल्ममा तेज गिरी र रुषा न्यौपानेको मुख्य भूमिका छ । विकास जोशी, विमला लिम्बु, प्रदीपकुमार चौधरी, सबिर चुरौटे, उदय सुब्बा, टीका निरौलाको पनि अभिनय छ ।

पटकथा बारत लिम्बुको छ । सहनिर्मातामा शोभा भण्डारी र अनिश बोगटी छन् । ‘शिवांश’ १ फागुनमा प्रदर्शन तयारीमा छ ।

प्रवीण खतिवडा शिवांश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रमोद अग्रहरिले डेब्यू गरेको बंगलादेशी फिल्म ‘शार्क’ को एक्सन-प्रधान टिजर सार्वजनिक

प्रमोद अग्रहरिले डेब्यू गरेको बंगलादेशी फिल्म ‘शार्क’ को एक्सन-प्रधान टिजर सार्वजनिक
नेपाल पुलिस र न्यु डायमन्ड शेरबहादुर खड्का स्मृति महिला भलिबलको फाइनलमा

नेपाल पुलिस र न्यु डायमन्ड शेरबहादुर खड्का स्मृति महिला भलिबलको फाइनलमा
बद्री कुन्ता मेमोरियल यू–१६ फुटबलको उपाधिका लागि सहारा क्लब र संघर्ष क्लब भिड्ने

बद्री कुन्ता मेमोरियल यू–१६ फुटबलको उपाधिका लागि सहारा क्लब र संघर्ष क्लब भिड्ने
विश्वविद्यालय खेलकुद माघमा हुने

विश्वविद्यालय खेलकुद माघमा हुने
सौर्य विद्युत उत्पादक संघमा नयाँ नेतृत्व चयन

सौर्य विद्युत उत्पादक संघमा नयाँ नेतृत्व चयन
राष्ट्रिय सभा चुनाव : उम्मेदवार छनोटप्रति कांग्रेस जनजाति विभागको आपत्ति

राष्ट्रिय सभा चुनाव : उम्मेदवार छनोटप्रति कांग्रेस जनजाति विभागको आपत्ति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित