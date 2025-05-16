+
+
इस्माका महिलालाई अचार बनाउने तालिम

अनिल खत्री  अनिल खत्री 
२०८२ पुष २५ गते ११:४२

२५ पुस, गुल्मी । गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकामा महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अचार बनाउने तालिम दिइएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीको आयोजनामा तथा इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर–१ को समन्वयमा सञ्चालन गरिएको तालिममा वडा नम्बर–१ र २ का २२ जना महिलाहरूको सहभागिता थियो ।

तालिममा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी गुणस्तरीय र स्वादिलो अचार उत्पादन गर्ने विधि, सरसफाइ, प्याकेजिङ तथा बजारीकरणसम्बन्धी आधारभूत जानकारी दिइएको थियो ।

तालिम समापनको अवसरमा सहभागी महिलाहरूले तयार पारेका विभिन्न प्रकारका अचार प्रदर्शनमा राखिएको थियो । समापन कार्यक्रममा तालिममा सहभागी महिलाहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।

कार्यक्रमका इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणविना समग्र विकास सम्भव नहुने बताए । उनले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसँगको सहकार्यमा यस्ता तालिमहरू आगामी दिनमा पनि सञ्चालन गरिने प्रतिवद्धता जनाउँदै तालिमलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न गाउँपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर–१ का वडा अध्यक्षले महिलाहरूलाई सीपमूलक तालिमले आत्मनिर्भर बन्न ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सिकेको सीपलाई व्यवहारमा उतारी आम्दानीको स्रोत बनाउन अनुरोध गरे ।

कार्यक्रममा इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पराजुलीले सीप विकासमार्फत महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउने गाउँपालिकाको नीति रहेको उल्लेख गरे । उनले तालिमपछि महिलाहरूले समूह वा व्यक्तिगत रूपमा व्यवसाय सुरु गर्न सके स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीका प्रमुख राजीव अर्यालले तालिम सञ्चालनको उद्देश्य, प्रक्रिया र उपलब्धिबारे जानकारी गराउँदै महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यका साथ तालिम सञ्चालन गरिएको बताए ।

तालिममा सहभागी टीका कुँवरले तालिमबाट धेरै नयाँ ज्ञान प्राप्त भएको बताउँदै अवसर पाए व्यावसायिक रूपमा अचार उत्पादन गर्ने उत्साह थपिएको बताइन् ।

अचार बनाउने तालिम इस्मा गाउँपालिका गुल्मी
प्रतिक्रिया

