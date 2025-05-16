+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस गोरखाले पनि भन्यो : विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुनुस्

नेपाली कांग्रेस गोरखाले पार्टीको विशेष महाधिवेशन सहभागी हुन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते २०:०१

२४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस गोरखाले पार्टीको विशेष महाधिवेशन सहभागी हुन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

पार्टीका जिल्ला सभापति नन्दप्रसाद न्यौपाने, प्रतिनिधिसभा-१ का क्षेत्रीय सभापति नारायणप्रसाद लामिछाने, क्षेत्र-२ का सभापति गोविन्द गुरुङ, प्रदेश सभापतिहरू ठाकुर भट्ट,  दीर्घमान गुरुङ,  दिनेश खनखवास र खुनप्रसाद रेग्मीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका हुन् ।

त्यस्तै पालुङ्टार नगरपालिका सभापति विमल ढकाल, धार्चे गाउँपालिका सभापति सन्तबहादुर गुरुङ, सिराञ्चोक गाउँपालिका सभापति भक्तबहादुर गुरुङ, आरुघाट गाउँपालिकाका सभापति राजु गुरुङ, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका सभापति जीतबहादुर घले, सहिदलखन गाउँपालिकाका सभापति काशीनाथ अम्गाईं, भीमसेन थापा गाउँपालिकाका सभापति नारायणप्रसाद भट्टराई, गण्डकी गाउँपालिकाका सभापति होमबहादुर राना, अजिरकोट गाउँपालिकाका सभापति जंगबहादुर गुरुङ र चुमनुव्री गाउँपालिकाका सभापति सूर्यबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन भनेका छन् ।

यहाँ जिल्लाको ११ पालिकामध्ये गोरखा नगरपालिकाका सभापति चन्दनबहादुर खत्रीले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनी गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेनिकट मानिन्छन् । पाण्डे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट हुन् ।

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पुस २७ गतेका लागि तय भएको छ । यसका लागि महामन्त्रीद्व गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि आह्वान गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस काठमाडौँका सभापतिले दिए विशेष महाधिवेशन सफलताको शुभकामना

कांग्रेस काठमाडौँका सभापतिले दिए विशेष महाधिवेशन सफलताको शुभकामना
देउवाले पार्टी विभाजन गर्दाको त्यो क्षण

देउवाले पार्टी विभाजन गर्दाको त्यो क्षण
कांग्रेसको निर्णय : विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेलाई फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने

कांग्रेसको निर्णय : विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेलाई फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने
सबैलाई एकताबद्ध गरेर लैजानेबारे छलफल जारी छ : धनराज गुरुङ

सबैलाई एकताबद्ध गरेर लैजानेबारे छलफल जारी छ : धनराज गुरुङ
सानेपामा कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठक

सानेपामा कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठक
कांग्रेस चितवन सभापति भन्छन् : देउवा र शेखरकोबिनाको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुँदैनौं

कांग्रेस चितवन सभापति भन्छन् : देउवा र शेखरकोबिनाको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुँदैनौं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित