एमाले कोशी : धनकुटाको सिफारिस प्रदेशले उल्टायो, झापा ५ मा ओलीको नाम अनुमोदन

२४ पुस, विराटनगर । नेकपा एमाले धनकुटाले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पठाएको एकल उम्मेदवारको सिफारिस प्रदेश कमिटीले उल्टाइदिएको छ ।
जिल्ला कमिटी मार्फत पूर्वसांसद तथा मन्त्री राजेन्द्र राईले आफ्नो एकल नाम सिफारिस गराएका थिए । प्रदेश कमिटीको सचिवालय बैठकले दुई जना आकाक्षीको नाम थप गर्दै केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाका अनुसार,धनकुटाबाट सिफारिस भएको नाममा प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष टीकाराम चेम्जोङ र नेतृ शकुन्तला बस्नेतको नाम थप गरी केन्द्रमा पठाउने निर्णय भएको हो ।
धनकुटाबाट सुरुमा एकल नाम सिफारिस भएर आए पनि अन्य योग्य आकांक्षीहरूलाई समेत समेट्न प्रदेश कमिटीले थप नाम समावेश गरेको उनले बताए ।
अन्य जिल्लाको हकमा भने पार्टीको निर्धारित मापदण्ड अनुसार नै सुझावसहित नामहरू अनुमोदन गरिएको उनले बताए ।
खतिवडाका अनुसार झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल नाम सिफारिस भएको थियो ।
भोजपुरबाट केन्द्रीय सचिव शेरधन राई, इलाम क्षेत्र नम्बर २ बाट सुहाङ नेम्वाङ र सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट जगदीश कुसियैतको एकल नाम सिफारिस भएको थियो । एकल उम्मेदवार सिफारिस मध्ये ४ वटा क्षेत्रको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै केन्द्रमा पठाएको उनले बताए ।
सचिवालयको बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरूको नाम आवश्यक सुझावसहित केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको खतिवडाले बताए ।
प्रदेश सचिवालयको बैठकपछि आकांक्षीको लिष्ट बोकेर प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा काठमाडौं पुगेका छन् ।
