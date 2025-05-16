+
एमाले कोशी : धनकुटाको सिफारिस प्रदेशले उल्टायो, झापा ५ मा ओलीको नाम अनुमोदन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते १९:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीले धनकुटाबाट एकल उम्मेदवार राजेन्द्र राईको नाममा उपाध्यक्ष टीकाराम चेम्जोङ र शकुन्तला बस्नेतको नाम थप गरी केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
  • प्रदेश कमिटीले झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल नाम सिफारिस गरेको छ।
  • सचिवालय बैठकले प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूको नाम सुझावसहित केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

२४ पुस, विराटनगर । नेकपा एमाले धनकुटाले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पठाएको एकल उम्मेदवारको सिफारिस प्रदेश कमिटीले उल्टाइदिएको छ ।

जिल्ला कमिटी मार्फत पूर्वसांसद तथा मन्त्री राजेन्द्र राईले आफ्नो एकल नाम सिफारिस गराएका थिए । प्रदेश कमिटीको सचिवालय बैठकले दुई जना आकाक्षीको नाम थप गर्दै केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाका अनुसार,धनकुटाबाट सिफारिस भएको नाममा प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष टीकाराम चेम्जोङ र नेतृ शकुन्तला बस्नेतको नाम थप गरी केन्द्रमा पठाउने निर्णय भएको हो ।

धनकुटाबाट सुरुमा एकल नाम सिफारिस भएर आए पनि अन्य योग्य आकांक्षीहरूलाई समेत समेट्न प्रदेश कमिटीले थप नाम समावेश गरेको उनले बताए ।

अन्य जिल्लाको हकमा भने पार्टीको निर्धारित मापदण्ड अनुसार नै सुझावसहित नामहरू अनुमोदन गरिएको उनले बताए ।

खतिवडाका अनुसार झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल नाम सिफारिस भएको थियो ।

भोजपुरबाट केन्द्रीय सचिव शेरधन राई, इलाम क्षेत्र नम्बर २ बाट सुहाङ नेम्वाङ र सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट जगदीश कुसियैतको एकल नाम सिफारिस भएको थियो । एकल उम्मेदवार सिफारिस मध्ये ४ वटा क्षेत्रको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै केन्द्रमा पठाएको उनले बताए ।

सचिवालयको बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरूको नाम आवश्यक सुझावसहित केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको खतिवडाले बताए ।

प्रदेश सचिवालयको बैठकपछि आकांक्षीको लिष्ट बोकेर प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा काठमाडौं पुगेका छन् ।

उम्मेदवार सिफारिस एमाले कोशी कोशी प्रदेश प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
Hot Properties

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

