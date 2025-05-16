+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

४ रिटर्नी उम्मेदवार सिफारिस

पार्टीले गत पुस ४ गते जारी गरेको विशेष सर्कुलरअनुसार दुवै संगठनबाट दुई पुरुष र दुई महिलाको नाम सिफारिस गरिएको हो |

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ११ गते १९:३४

११ पुस, काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनीधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको जनवर्गीय संगठन रिटर्नी सेन्टर नेपाल र नेपाल रिटर्नी एशोसिएसन(समाजवादी) ले समानुपातिक तर्फ चार जना ‍उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन्|

पार्टीले गत पुस ४ गते जारी गरेको विशेष सर्कुलरअनुसार दुवै संगठनबाट दुई पुरुष र दुई महिलाको नाम सिफारिस गरिएको हो |

सिफारिस हुनेमा सेन्टरका तर्फबाट देवेन्द्र सम्बाहाम्फे र चेतना श्रेङ रहेका छन् भने समाजवादीबाट प्रविन पौडेल र अनिता कुमारी रहेका छन् |

संगठनको कमिटी तयार भै नसकेकाले दुवै संस्थाको फ्र्याक्सन इन्चार्ज र अध्यक्षले बिहीबार सर्वसम्मत नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो |

दुवै संगठनले पार्टीको निर्देशन तथा मापदण्ड पुर्‍याएर शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस पत्र पार्टी बुझाएको जनाएका छन् ।

दुवै संगठनले नाम, झन्डा र विधानलगायतका विषयमा सहमति गरिसकेको भए पनि संगठनको औपचारिक समायोजन पार्टी नेताहरूको व्यस्तताले रोकिएको छ |

संगठनले विदेशमा आर्जन गरिएको सीप, अनुभव र ऊर्जाको प्रयोग गर्दै पार्टीको मागअनुसार उम्मेदवार सिफारिस गरिएक एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रविन पौडेलले बताए ।

उम्मेदवार सिफारिस नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राप्रपा : दुई पक्षबाट उम्मेदवारका फरक फरक नाम सिफारिस भएपछि किचलो

राप्रपा : दुई पक्षबाट उम्मेदवारका फरक फरक नाम सिफारिस भएपछि किचलो
राप्रपा उम्मेदवार सिफारिस : झापा-३ मा लिङ्देन, काठमाडौं-१ मा मिश्र

राप्रपा उम्मेदवार सिफारिस : झापा-३ मा लिङ्देन, काठमाडौं-१ मा मिश्र
कांग्रेस उम्मेदवार सिफारिस : समय घर्कियो, दुई दर्जन क्षेत्रले पठाएनन् नाम

कांग्रेस उम्मेदवार सिफारिस : समय घर्कियो, दुई दर्जन क्षेत्रले पठाएनन् नाम
कांग्रेस दैलेखमा दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट २० जनाको नाम सिफारिस

कांग्रेस दैलेखमा दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट २० जनाको नाम सिफारिस
प्रतिनिधिसभा चुनाव : सोलुखुम्बुबाट कांग्रेसमा प्रत्यक्षतर्फ १३ जना सिफारिस

प्रतिनिधिसभा चुनाव : सोलुखुम्बुबाट कांग्रेसमा प्रत्यक्षतर्फ १३ जना सिफारिस
सन्तोष चालिसेको एकल नाम सिफारिस भएपछि कांग्रेस क्षेत्रीय कार्यालयमा लाग्यो ताला

सन्तोष चालिसेको एकल नाम सिफारिस भएपछि कांग्रेस क्षेत्रीय कार्यालयमा लाग्यो ताला

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित