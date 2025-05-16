सानेपामा कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठक

२४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक सुरु भएको छ ।
महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले २७ र २८ पुसमा विशेष महाधिवेशन बोलाएपछि पार्टी कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आकस्मिक बैठक बसेको हो ।
बैठकमा महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा भने अनुपस्थित छन् । उनी यसअघिका दुई वटा बैठकमा समेत अनुपस्थित थिए ।
यसअघि कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार कुनै व्यक्तिलाई नभएको बताएको थियो । त्यसअघि विशेष पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन गरे विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको थियो ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्षले शुक्रबार केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला बोलाएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार भएको छलफलपछि संस्थापन पक्षले केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4