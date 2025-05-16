+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस विशेष पक्षलाई आयोगको जवाफ : कुनै पार्टीको आन्तरिक झगडामा प्रवेश गर्दैनौं

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी पार्टीको आन्तरिक विवादमा प्रवेश नगर्ने बताउँछन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते १५:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले तत्काल महाधिवेशन गर्न कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई निर्देशन दिन निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएका छन्।
  • निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक विवादमा आयोग प्रवेश नगर्ने बताउनुभयो।
  • विशेष महाधिवेशन पक्षधर र विपक्षीबीच विवाद चर्किँदै गर्दा विशेष महाधिवेशन पुस २७ मा भृकुटीमण्डपमा तय गरिएको छ।

२४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले तत्काल महाधिवेशन गर्न कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेको पत्र निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।

पार्टीको विधान १७ (२)अनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशन गर्न/गराउन पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशन दिनू भन्दै पत्र प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पुष्टि गरे ।

विशेष पक्षधरले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पुस १६ मै पठाएका हुन् । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी पार्टीको आन्तरिक विवादमा प्रवेश नगर्ने बताउँछन् ।

‘कुनै पनि पार्टीको अन्तरपार्टी संघर्षमा हामी प्रवेश गर्दैनौं । पार्टीको नियमित महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गर्दा त हामीले त्यसो गर्दैनौँ । यो त विवाद भएको विषय भयो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निर्वाचन आयोग पार्टीको आन्तरिक झगडा रेकी गरेर बस्दैन ।’

यतिबेला कांग्रेसभित्रको विशेष महाधिवेशन पक्षधर र त्यसको विपक्षमा रहेकाहरूबीच विवाद चर्किँदो छ ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाशसहित नेताहरू विशेषको पक्षमा छन् भने संस्थापन समूह भने नियमित महाधिवेशन नै गर्नुपर्ने र विशेष गर्दा पार्टीलाई क्षति हुने बताउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै उनीहरूले फागुन २१ को निर्वाचनअघि महाधिवेशन हुँदा पार्टीलाई क्षति हुने बताउँदै आएका छन् । गगन-विश्व भने चुनावअघि नयाँ नेतृत्व लिएर जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विवादकै बीच विशेष पक्षले पुस २७ गतेको तालिकासमेत ल्याइसकेको छ । विशेष महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ।

निर्वाचन आयोग नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : १८ पदमा ४४ जनाले दिए उम्मेदवारी

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : १८ पदमा ४४ जनाले दिए उम्मेदवारी
सुनसरीमा पाँच लाख ८० हजार बढी मतदाता

सुनसरीमा पाँच लाख ८० हजार बढी मतदाता
नमुना मतपत्र छपाइ सुरु, समानुपातिकको पर्सिबाट

नमुना मतपत्र छपाइ सुरु, समानुपातिकको पर्सिबाट
डिजिटल प्लेटफर्म आचारसंहिता कार्यान्वनयको मुख्य चुनौती : निर्वाचन आयोग

डिजिटल प्लेटफर्म आचारसंहिता कार्यान्वनयको मुख्य चुनौती : निर्वाचन आयोग
मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरू नियुक्त

मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरू नियुक्त
समानुपातिकको बन्दसूची रुजु गर्ने काम सकियो, २७ गतेसम्म गल्ती सच्याउने समय

समानुपातिकको बन्दसूची रुजु गर्ने काम सकियो, २७ गतेसम्म गल्ती सच्याउने समय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित