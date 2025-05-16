नमुना मतपत्र छपाइ सुरु, समानुपातिकको पर्सिबाट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२२ पुस, काठमाडौं । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावको लागि मत्रपत्र छपाइ सुरु भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अनुसार पहिलो चरणमा निर्वाचनको नमुना मत्रपत्र छपाइ सुरु भएको छ ।
‘आजदेखि नमुना मतपत्र छपाइ हुन्छ । आज र भोलिमा नमुना मतपत्र छपाइ सकिन्छ,’ केन्द्रका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले भने । उनका अनुसार १० लाख मत्रपत्र छपाइ हुनेछ ।
सामानुपतिकको मत्रपत्र छपाइ पर्सि २४ गतेबाट हुने केन्द्रले जनाएको छ । प्रवक्ता कुँवरका अनुसार करिब २ करोड ८ लाख समानुपातिक पत्रपत्र छपाइ हुनेछ ।
समानुपातिकतर्फको लागि ६४ वटा दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यसमध्ये १० वटा दलले एकल चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्दैछन् । यसकारण समानुपातिकको मतपत्रमा ५८ वटा निर्वाचन चिन्ह हुनेछ ।
