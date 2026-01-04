+
मेडिकल काउन्सिका नवनिर्वाचत उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले गरे पदबहाली

२०८२ पुष २२ गते १५:००

मेडिकल काउन्सिका नवनिर्वाचत उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले गरे पदबहाली

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल मेडिकल काउन्सिलका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष डा. कुन्जाङ शेर्पा र आठ सदस्यले पदबहाली गरेका छन्।

२२ पुस, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिका नवनिर्वाचत उपाध्यक्ष र सदस्यहरुले पदाभार ग्रहण गरेका छन् । मंगलबार काउन्सिलको कार्यालय बाँसबारी पुगेर उपाध्यक्ष र ८ सदस्यले पदबहाली गरेका हुन् ।

काउन्सिलको एक उपाध्यक्ष र आठ सदस्य चयनका लागि काठमाडौं बाहिर ४ र ५ पुस र उपत्यकामा ११ र १२ पुसमा निर्वाचन भएको थियो ।

निर्वाचनको नतिजा पुस १५ गते आएको थियो । उपाध्यक्षमा मुटुरोग विशेषज्ञ डा. कुन्जाङ शेर्पा विजयी भएका थिए । सदस्यहरूमा डा. छविलाल पन्थी, डा. सारिका गोइत, डा. दिपेन्द्र पाण्डे, डा. योविन कुमार यादव, डा.अस्मिता पोखरेल, डा. सम्राट पराजुली, डा. निना राई र डा. रबिन बस्नेत विजय भएका थिए ।

पदबहाली गर्न कार्यालय पुगेका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. चोपलाल भुसाल, रजिष्ट्रार डा. सतिशकुमार देव र काउन्सिलका अन्य कर्मचारीहरूले स्वागत गरे ।

मेडिकल काउन्सिल
