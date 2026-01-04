News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- डा. रुना झालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक नियुक्त गरेकी छन्।
२१ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशकमा डा. रुना झा नियुक्त भएकी छिन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा. झालाई प्रयोगशालाको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएकी हुन्।
यसअघि डा. झा कोशी अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट थिइन् । ‘मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी हेरफर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । भोलि गएर पत्र बुझ्नेछु’ डा. झाले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
कोशीको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी भने डा. राम नारायण चौधरीलाई दिइएको छ । उनी ११ औं तहका प्रमुख कन्सलटेन्ट पेडियाट्रिसियन हुन् ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रञ्जनराज भट्टलाई भने दरबन्दीमै रहेर काम गर्ने गरी प्रयोगशालामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डा. झाले यसअघि पनि लामो समय प्रयोगशालाको निर्देशकका रुपमा काम गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया 4