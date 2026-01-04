अहिलेकै अवस्थामा चिकित्सक संघको निर्वाचन नगर्न अदालतको आदेश

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- उच्च अदालत पाटनले नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन अहिलेकै अवस्थामा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
२०, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन अहिलेकै अवस्थामा नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका डा.अजयकुमार मिश्रसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन नगर्न आदेश दिएको हो ।
आइतबार न्यायाधीश ऋषिराम निरौला र दिपक खनालको संयुक्त इजलाशले यो आदेश जारी गरेको हो ।
टिम रिफर्मबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार रहेका डा.मिश्रासहितको उम्मेदवारी निर्वाचन समितिले खारेज गरिदिएको थियो । यसविरुद्ध उनीहरु अदालत गएका थिए ।
नेपाल चिकित्सक संघसहितलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा अदालतले निवेदक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिनेगरी अहिले भइरहेको निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत नियमावी २०७३ को नियम ४२ बमोजमि आदेश गरेको अदालतले जनाएको छ ।
चिकित्सक संघको निर्वाचन काठमाडौं उपत्यकाबाहिर माघ २ र ३ गते र काठमाडौै उपत्यकामा १५,१६ र १७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
