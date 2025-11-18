रुकुमपूर्वमा सानी भेरी नदीमा डुबेर युवकको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–८ धपेस्थित सानी भेरी नदीमा माछा मार्न थापेको पासो तान्ने क्रममा २० वर्षीय लक्ष्मण नाथको मृत्यु भएको छ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वका सूचना अधिकारी लालबहादुर विकका अनुसार नाथको शव नदी किनारको ढुङ्गाको कोचमा मृत अवस्थामा फेला परेको थियो।
- प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा माछा मार्न थापेको पासो तान्दा चिप्लिएर बगेका कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने बताएका छन्।
२२ पुस, रुकुमपूर्व । रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–८ धपेस्थित सानी भेरी नदीमा माछा मार्न थापेको पासो तान्ने क्रममा एक युवकको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा सोही गाउँपालिका–८ लम्पाकोटका २० वर्षीय लक्ष्मण नाथ रहेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वका सूचना अधिकारी लालबहादुर विकको अनुसार सानी भेरी नदीको किनारबाट करिब ३०० मिटर पश्चिम ढुङ्गाको कोचमा अड्किएको अवस्थामा नाथको शव फेला परेको हो ।
शव मृत अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरी टोलीले नदीबाट बाहिर निकालेको उनले बताए ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार माछा मार्न थापिएको पासो तान्ने क्रममा नदीमा चिप्लिएर बग्दा उनको मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
