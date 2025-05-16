+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रुकुमपूर्वमा भेटिए १३७ प्रजाति चरा, वासस्थान भने संकटमा (केही तस्वीरहरू)

0Comments
Shares
बालाराम शेर्पाली बालाराम शेर्पाली
२०८२ पुष १३ गते ११:४०

१३ पुस, रुकुमपूर्व । जैविक विविधताको दृष्टिले लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व चराचुरुङ्गीका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।

जिल्लामा १३७ प्रजातिका चराचुरुङ्गीको उपस्थिति रहेको तथ्याङ्क छ । तर, बढ्दो मानवीय गतिविधि र वातावरणीय परिवर्तनले उनीहरूको वासस्थान भने संकटमा छ ।

वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका अनुसन्धानकर्ता विभूषण दाहाल र डिभिजन वन कार्यालय रुकुमपूर्वको टोलीले ६ महिना लगाएर गरेको अध्ययनले जिल्लाको चराचुरुङ्गीको अवस्था र चुनौतीबारे पत्ता लगाएको बताएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख गणेशबहादुर खड्काका अनुसार अध्ययनका क्रममा १६ अर्डर र ४७ परिवारका चराहरू फेला परेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी ‘पासेरिफॉर्मेस’ अर्डरका चराहरू रहेका छन् ।

स्थायी प्रजातिका ९४ प्रजाति जिल्लामै वर्षभरि बस्ने गरेका छन् भने हिउँदे आगन्तुक ३४ प्रजातिका रहेका छन् । यस्तै गर्मीमा ३ र बाटो प्रयोग गर्ने (पैसेज) ६ प्रजाति भेटिएको खड्काले बताए ।

अध्ययनले १३ सय देखि १८ सय मिटरको उचाइमा चराहरूको विविधता सबैभन्दा बढी (३.७६३) र औसत संख्या ५.२३४ रहेको देखाएको छ। यद्यपि, ९ सय ८५ देखि १३ सय मिटरको उचाइमा भने चराहरूको बासस्थान निकै कम पाइएको अनुसन्धानकर्ता दाहालले जानकारी दिए ।

अध्ययनले चराचुरुङ्गीको विविधता धनी भए पनि मानवीय हस्तक्षेपका कारण उनीहरूको जीवन चक्र खतरामा परेको औंल्याएको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार र कृषिको विस्तारले प्राकृतिक जंगलहरू टुक्रिँदै गएका छन् ।

सडक र सवारी चापसँगै भित्रिएका लान्टाना र वनमारा जस्ता मिचाहा वनस्पतिले स्थानीय घाँसपात र चराको आहार विस्थापित गर्दै लगेका छन् ।

अनुसन्धानले रुकुमपूर्वको यो प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन तत्काल ‘लक्षित संरक्षण योजना’ र ‘दिगो विकास रणनीति’ अपनाउन सुझाव दिएको स्रोतले बताएको छ ।

यदि समयमै वासस्थान जोगाउनेतर्फ ध्यान नदिने हो भने धेरै दुर्लभ प्रजातिहरू जिल्लाबाट हराउन सक्ने चेतावनी अध्ययनले दिएको छ ।

रुकुमपूर्वमा भेटिएको पहाडी चुइया
रुकुमपूर्वमा भेटिएको मुसे चिल
रुकुमपूर्वमा भेटिएको कल्चौडे
चराको बासस्थान हुँदै निर्माण गरिएको ससडक ।
चराको बासस्थान रहेका ठाउँमा फालिएको फोहोर ।

चरा रुकुमपूर्व
लेखक
बालाराम शेर्पाली

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित