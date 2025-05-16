+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकी अदालतमा मादुरो- मलाई अपहरण गरियो, म अहिले पनि राष्ट्रपति हुँ

0Comments
Shares
मेडलिन हेलपर्ट मेडलिन हेलपर्ट
२०८२ पुष २२ गते १२:०८

२२ पुस, काठमाडौं । अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा अवस्थित एक अदालतको ढोकाबाट भेनेजुएलाका नेता निकोलस मादुरो प्रवेश हुनभन्दा ठीक अघि उनको खुट्टामा बाँधिएको साङ्लोको आवाज सुनिँदै थियो ।

अदालतमा कदम राख्दै गर्दा मादुरोले पत्रकार र आममानिसहरूले भरिएको ग्यालरीतर्फ हेर्दै भने उनलाई ‘अपहरण’ गरिएको छ । उनी आएको केही मिनेटमै न्यायाधीश एल्विन हेलरस्टिनले अदालती कारबही सुरू गर्नका लागि मादुरोलाई आफ्नो परिचय पुष्टि गर्न भने ।

मादुरोले शान्त स्वरमा स्पेनिशमा जवाब दिए । जसको अनुवाद अदालतमा गरियो । ‘म निकोलस मादुरो हुँ । म भेनेजुएला गणराज्यको राष्ट्रपति हुँ र ३ जनवरीदेखि यहाँ अपहरण गरेर राखिएको छु । मलाई भेनेजुएलाको कराकासमा रहेको मेरो घरबाट पक्राउ गरिएको हो ।’

न्याधीशले तत्काल बीचमै रोक्दै उनलाई निर्दोष साबित हुनका लागि ‘समय र स्थान’ तय गरिने बताए ।

सोमवार दिउँसो न्युयोर्कको एक अदालतमा भएको ४० मिनेटको यो नाटकीय पेशीका दौरान मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसले ड्रग्स र हतियारसँग जोडिएको आरोपहरूमा आफूलाई निर्दोष बताए ।

मादुरोले भने, ‘म निर्दोष छु । म एक सभ्य मानिस हुँ ।’ उनकी पत्नी फ्लोरेसले पनि आफू ‘पूर्ण रूपमा निर्दोष’ भएको जिकिर गरिन् । ६३ वर्षीय मादुरो र उनकी पत्नीलाई शनिबार भेनेजुएलामा अमेरिकी सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरेका थिए ।

यो एक अचानक रातारात चलाइएको अभियान थियो । जसमा केही सैन्य ठेगानाहरूमा आक्रमण पनि गरिएको थियो । गिरफ्तारीपछि दुवैलाई न्युयोर्कको एक कारागारमा ल्याइएको थियो ।

सुनवाइका दौरान दुवैले निले र सुन्तला रंगको ‘जेल शर्ट’ र खैरो रंगको पाइन्ट पहिरिएका थिए । उनीहरूले स्पेनिश अनुवाद सुन्नका लागि हेडफोन लगाएका थिए ।

मादुरो पँहेलो रंगको लिगल प्याडमा अत्यन्तै ध्यानपूर्वा नोट्स लिँदै गरेका देखिए । उनले न्यायाधीशसँग उक्त प्याड आफूसँग राख्न पाउने–नपाउने विषयमा पनि जिज्ञासा राखे ।

जब मादुरो कोर्ट रूममा प्रवेश भए, उनले पछाडि फर्किएर दर्शक दीर्घामा रहेका केही मानिसहरूलाई टाउको हल्लाएर अभिवादन गरे ।

मादुरोले अदालतमा के भने ?

पूरै अदालती कारबाहीका दौरान उनका अनुहार शान्त र भावहीन थियो । अन्तिममा दर्शक दीर्घामा रहेका एक व्यक्तिले अचानक चिच्याएर ‘मादुरो तपाईं आफ्नो अपराधको मूल्य चुकाउनुहुने छ’ भन्दा पनि उनको स्वाभावमा कुनै परिवर्तन देखिएन ।

मादुरोले स्पेनिश भाषमा ती व्यक्तिलाई जवाफ दिए, ‘म एउटा अपहरण गरिएको राष्ट्रपति र युद्धबन्दी हुँ ।’

पछि त्यो व्यक्तिलाई कोर्ट रूमबाट बाहिर निकालियो । अदालतमा मौजुद अन्य मानिसहरूका लागि यो कारबाही भावनात्मक रह्यो ।

मादुरोको कार्यकाल ‘कभर’ गरिसकेककी भेनेजुएलाकी पत्रकार मेबोर्ट पेटिटले मादुरोको गिरफ्तारीका दौरान भएको अमेरिकी मिसाइल आक्रमणका कारण राजधानी कराकासको फुएर्ते तिउना क्षेत्र नजिकै उनको पारिवारिक घर क्षतिग्रस्त भएको बताइन् ।

आफ्ना पूर्वनेतालाई अमेरिकी मार्शलको निगरानीमा जेलको पोशाकमा अदालतमा ल्याइएको हेर्नु अनौठो अनुभव भएको पनि बताइन् ।

मादुरोकी पत्नी फ्लोरेस अत्यन्तै शान्त देखिइन् । उनको आँखा र निधार नजिकै घाउको निशान पनि देखियो । फ्लोरेसका वकिलहरूले अमेरिकी कारबाहीका दौरान चोट लागेको बताए ।

फ्लोरेसले कपाल जुडो बनाएर बाँधेकी थिइन् । उनी मधुरो स्वरमा वकिलहरूसँग कुरा गरिरहेकी थिइन् । वकिलहरूले अदालतमा फ्लोरेसलाई उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे ।

अमेरिकाले मादुरोविरूद्ध नार्को-आतंकवादको षडयन्त्र, कोकिन आयातको षडयन्त्र, मेसिन गन र विनाशकारी उपकरण राखेको आरोप लगाएको छ । मादुरोका साथ उनकी पत्नी, छोरा र कयौं अन्य नागरिकमाथि पनि आरोप लगाइएको छ । यो मामिलाको अर्को सुनवाइ १७ मार्च हुने भएको छ ।

– बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद

निकोलस मादुरो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित