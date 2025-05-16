+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार चयनमा केन्द्रित हुँदै रास्वपा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार चयनमा केन्द्रीत हुँदैछ । यसका लागि रास्वपाले आज सचिवालय बैठक समेत राखेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १२:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार चयनमा केन्द्रित सचिवालय बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्नेछ।
  • सचिवालय बैठकमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिने अन्तिम मिति तय गर्ने र उम्मेदवार सिफारिस उपसमिति विस्तार गर्ने विषय छलफल गरिनेछ।
  • समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार परिचालन कार्यविधि र निर्वाचन स्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि विषयमा पनि बैठकमा छलफल गरिने पार्टी प्रवक्ता मनिष झाकाले बताए।

२२ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार चयनमा केन्द्रीत हुँदैछ । यसका लागि रास्वपाले आज सचिवालय बैठक समेत राखेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार रास्वपाको सचिवालय बैठक दिउँसो २ बजे बस्दैछ । उक्त बैठकमा छलफलका १० वटा कार्यसूची छन् ।

कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमै ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिने अन्तिम मिति’ तय गर्ने विषय छ । साथै, उम्मेदवार सिफारिस उपसमिति विस्तार गर्ने लगायतका कार्यसूची रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको समय आगामी माघ ६ गतेका लागि तय भएको छ । समानुपातिक तर्फको बन्दसूची दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट र १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुन्छन् ।

समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीउपर त्रुटि सच्याउने समय छ । दलहरूले यही पुस २१ देखि २७ गतेसम्म त्रुटि सच्याउने समय पाएका छन् । उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहनेलाई पुस २८ गतेको समय छ ।

रास्वपाले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको परिचालनको विषयमा समेत सचिवलय बैठकमा छलफल गर्दैछ । पार्टीका प्रवक्ता झाका अनुसार आज बस्ने सचिवालय बैठकमा ‘समानुपातिक उम्मेदवारको परिचालन कार्यविधि र निर्वाचन स्रोत व्यवस्थापन कार्यविधिको विषयमा छलफल गर्ने कार्युसूची छ ।

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्थानीय तह उम्मेदवार क्लब गठन गर्दै रास्वपा

स्थानीय तह उम्मेदवार क्लब गठन गर्दै रास्वपा
बालेन–कुलमान नआएको रास्वपाको समायोजन सभा

बालेन–कुलमान नआएको रास्वपाको समायोजन सभा
रास्वपामा कुलमान पक्षका केन्द्रीय सदस्य पठाउन किन ढिला ?

रास्वपामा कुलमान पक्षका केन्द्रीय सदस्य पठाउन किन ढिला ?
पुराना दलका नेताप्रति रविको कटाक्ष : खाल्डो ठूलो खन्नुभयो, नपुरी सुखै छैन

पुराना दलका नेताप्रति रविको कटाक्ष : खाल्डो ठूलो खन्नुभयो, नपुरी सुखै छैन
रविको प्रश्न: पुराना दलले देशलाई हरिकंगाल बनाएको पनि के बयान गर्नु?

रविको प्रश्न: पुराना दलले देशलाई हरिकंगाल बनाएको पनि के बयान गर्नु?
यस्तो छ रास्वपा र थारुवान अभियन्ताबीच भएको ९ बुँदे सम्झौता

यस्तो छ रास्वपा र थारुवान अभियन्ताबीच भएको ९ बुँदे सम्झौता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित