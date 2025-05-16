+
बालेन–कुलमान नआएको रास्वपाको समायोजन सभा

आगामी निर्वाचनबाट बहुमत ल्याउने दावी गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भने– ‘डाक्टर साप आगामी वर्षको बजेट लेख्न सुरु गर्नुस् ।’

कौशल काफ्ले कौशल काफ्ले
२०८२ पुष २१ गते २०:०५
सोमबार आयोजित समायोजन सभालाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने । तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर ।

  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पूर्व नेतृत्व र थरुहट/थारुवान अभियन्ताबीच बृहत राजनीतिक समायोजन भएको छ।
  • समायोजन पत्रमा दलको नाम रास्वपा रहने र थारु बहुल क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको छ।
  • रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको उत्साह देखेर उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई आगामी बजेट तयारी गर्न भनेका छन्।

२१ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा गृहको हल सोमबार खचाखच थियो । भित्र नअटेका कार्यकर्ता बाहिर चौरमा घाम तापिरहेका थिए । पार्टीबाट शीर्ष तहका नेताहरूको अनुहार खासै नदेखिए पनि करिब एक बजे कार्यकर्ताको जमघट सुरु भइसकेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पूर्व नेतृत्वका साथै थरुहट/थारुवान अभियन्ताहरूबीच बृहत राजनीतिक समायोजन गर्ने सो कार्यक्रममा थारु संस्कृति झल्कने पोषाकमा पनि केही सहभागी देखिए । कार्यक्रममा भाषणसँगै नाचगान र संस्कृतिक रमझम झल्कने प्रस्तुति भए । पश्चिमको लयमा गाइने ‘राइझुमा झुमा क्यामस…’ देखि थारुवानका संस्कृति सभागृहमा गुञ्जिए ।

सभागृहमा नअटेका कार्यकर्ता चौरमा रहँदा कतिपय नेता त्यतै भेटघाटमा देखिन्थे । बिनिता कठायतदेखि प्रमोद न्यौपानेसम्मका नेता कार्यक्रतासँगको जमघट र अन्तरवार्ता दिन व्यस्त थिए ।

त्यहीँ भेटिए – दाङ–२ बाट चुनावका आंकाक्षी विशाल अधिकारी । अधिकारीले यसअघि पनि एमालेका हेभिवेयट शंकर पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनका विरुद्ध करिब १६ हजार मत ल्याए । ‘यसपटक झन बलियो बनेका छौं । वैकल्पिक शक्तिमा पनि नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । सबै भुगोल र पहिचान बोकेकालाई यसमा जोड्दै जाँदा झन आत्मविश्वास बढेको छ,’ उनले भने ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूमा उत्साह देखिएको अधिकारीले बताए । स्वतन्त्र तथा नयाँ शक्ति मानिएको रास्वपाका नेता अधिकारीले यो निर्वाचनलाई देशका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा हेरेका छन् ।

अधिकारीका अनुसार, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको छ र पुराना दलहरूको केन्द्रीय सत्ता हातमा नहुँदा उनीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर भएका छन् । ‘अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो पुराना दलहरूको प्रभाव यो पटक कम हुने देखिन्छ । युवाहरू उत्साहित छन्,’ अधिकारीले भने ।

उनले बालेन्द्र शाह (बालेन), कुलमान घिसिङलगायत वैकल्पिक व्यक्तित्वहरू र जेनजीका नेताहरू उम्मेदवार बन्ने सम्भावनालाई जोड दिँदै थप भने, ‘यो निर्वाचनमा विचार र एजेन्डा मिल्नेहरूबीच ध्र्रुवीकरण हुँदैछ ।’

अधिकारी आफैं यसअघि निर्वाचन लडिसकेका व्यक्ति हुन् र यो पटक पनि तयारी गरिरहेका छन् । उनको मुख्य चासो आगामी संघीय संसद्ले देशका ज्वलन्त समस्या—भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सुशासनलगायत—समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने छ ।

‘अब बन्ने नयाँ संसद्ले थप समस्या सिर्जना गर्ने होइन, आमूल परिवर्तनको बाटो लिनुपर्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसकै सन्देश आजको यो समायोजनसभाले दिएको छ । र, हामी हरेक नेता/कार्यकर्ता यसलाई लिएर उत्साही छौँ ।’

सभागृहमा भेटिए अर्का युवा, सस्मित पोखरेल । रास्वपामा सहप्रवक्ता प्रस्ताव भएका उनी आगामी निर्वाचनलाई लिएर उत्साही छन्् । आफैं काठमाडौं–५ को उम्मेदवारीका लागि तयारी गरिरहेका छन् ।

सस्मितका लागि रास्वपाको यो लहर एक–दुई दिनको उपज होइन । स्व. उज्वल थापाले १०/१५ वर्षअघि विवेकशील नेपाली दलमार्फत रोपेको वैकल्पिक राजनीतिको बिउको प्रतिफल हो । ‘त्यतिबेला जुन सपना देखियो, आज त्यो सपना पूरा हुने नजिक पुगेको छ । हामीले मूलधारका दलहरूलाई बलियो राजनीतिक चुनौती दिन सफल भएका छौं,’ उनले भने ।

अहिलेको नयाँ दलहरूको राजनीतिक ध्रुवीकरणले जनतामा हराउन थालेको आशा जगाएको उनको बुझाइ छ । विशेषगरी रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तित्वहरूको प्रभावले निराश भएर ‘ब्रेन ड्रेन’को बाटो रोज्न लागेका युवाहरूका लागि यो ‘अन्तिम आशा’ रहेको दाबी उनले गरे । जेनजी आन्दोलन र वैकल्पिक शक्तिहरूको एकताले एउटा बलियो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिने आधार तयार भइरहेको उनले बताए ।

कानुनका विद्यार्थी सस्मितको रुचि मुद्दा मामिलाभन्दा नीति निर्माणमा बढी छ । उनले विभिन्न सांसदहरूको टिममा बसेर कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष अनुभव बटुलिसकेका छन् । विवेकशीलदेखि काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेनको सल्लाहकार भएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका उनले अबको संसदमा आफ्नो अनुभव साट्ने मौका करिरहेको बताए ।

‘काठमाडौं–५ मा उठ्ने मेरो आकांक्षा छ । त्यहीँ जन्मेको, हुर्केको भएर पनि सो क्षेत्र मेरो रुचि हो । त्यहाँका जनताको लागि आफू एउटा बलियो विकल्प बन्छु भन्ने विश्वास छ । हिजोआज नयाँ शक्तिबीच भइरहेको एकता र समायोजनले पनि यसमा थप बल पुर्‍याइरहेको छ,’ उनले भने ।

सँगसँगै थारु समुदायका युवाहरू पनि राष्ट्रिय सभामा देखिए । मिडियामा खासै बोल्न नचाहेका उनीहरू आगामी निर्वाचनमा भने रास्वपाले पुराना दलहरूलाई पराजित गर्नुपर्नेमा दृढ देखिए । अनौपचारिक कुराकानीमा एक युवाले भनिन्, ‘धेरै बोल्न हामी जान्दैनौँ । तर, त्यही हो– फागुनको चुनावमा पुराना पार्टीले हार्नुपर्छ । नयाँ चाहिन्छ ।’

पुराना पार्टीले ‘देश विकास गर्न नसकेको’ बताएका उनीहरूले नयाँ, त्यसमा पनि रास्वपा अबको आशा भएको दाबी गरे ।

रास्वपा नेता सोबिता गौतमले पनि मिडियासँगको अन्तरक्रियामा नयाँ एकताहरूले उत्साह भरेको बताइन् । नेपाली राजनीतिको इतिहासमा वैकल्पिक शक्तिले निर्णायक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

‘राजनीतिमा यसअघि रास्वपाका सांसदहरूले जुन मानक स्थापित गर्नुभएको छ, त्यही मानकमा टेकेर काम गर्नुपर्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘हिजो हामीले संसदीय अभ्यासमा जसरी काम गर्‍र्यौं, अब आउने सांसदले त्यसरी नै काम गर्नुपर्छ । तयारी नै पुगेको छैन भने तयारी गर्नुपर्छ ।’

यसरी नेता/कार्यकर्ता सभागृहमा आउँदा समायोजन सभामा बालेन शाह र कुलमान घिसिङ भने देखा परेनन् । बालेननिकट एक नेताका अनुसार उनीहरू आउने कार्यक्रम पनि थिएन । यसमा धेरै नेता/कार्यकर्तालाई बोलाइएको पनि थिएन । सभापति रवि लामिछानेसहितका नेता र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता र थरुहट/थारुवान अभियन्ताहरू समायोजन सभामा आएका थिए ।

रास्वपाबाट उपसभापतिहरू डीपी अर्याल, स्वर्णिम वाग्लेलगायत पदाधिकारी उपस्थित हुँदा घिसिङनिकट नेताहरू त्यहाँ देखिएनन् । बालेन शाहतर्फका केही नेता भने देखिए ।

बरु कार्यक्रममा स्टेजमा पनि रवि लामिछाने निकै हाबी भएको देखियो । स्टेजको दुईतर्फ नै लामिछानेको ठूला फोटो टाँसेको रास्वपाले भर्खरै भित्रिएका चर्चित अनुहार बालेन र कुलमानलाई उत्ति नै स्थान दिएको देखिएन ।

कार्यकर्ता पनि रास्वपातर्फका नै धेरै देखिए । आइतबार मात्र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका जेनजी अगुवा पनि उक्त कार्यक्रममा पुगेका थिए । खेमराज साउद, शिव यादवलगायतका अगुवा त्यहाँ थिए ।

यसरी नेता/कार्यकर्ताले सभागृह ढाक्दा रास्वपा सभापति भने ढिला गरी कार्यक्रमस्थल पुगे । एक बजेबाट कार्यक्रम सुरु हुने भनिए पनि करिब सभा तीन बजे सभागृहमा लामिछाने पुगेका थिए । त्यसपछि मात्र कार्यक्रम औपचारिक रुपमा सुरु भयो । विभिन्न तहका नेताहरूले भाषण गरे ।

यही कार्यक्रममा रास्वपा र नागरकि उन्मुक्ति पार्टीका पूर्व नेतृत्वका साथै थरुहट/थारुवान अभियन्ताहरूबीच बृहत राजनीतिक समायोजन सहमति भयो । रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, थरुहट/थारुवान अभियन्ता लक्ष्मण थारु, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डित र थरुहट/थारुवान अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरीले समायोजन पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

९ बुँदे सहमतिको पहिलो नम्बरमा जेनजी आन्दोलनको अपनत्व लिँदै समुन्नत र सामाजिक न्यायका लागि राष्ट्रिय उद्देश्यहरूमा गरिनुपर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनागत सुधारहरूमार्फत आर्थिक सामाजिक उन्नयनका लागि इमान्दार भएर समर्पित हुने भनिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा दलको नाम रास्वपा नै रहने र चुनाव चिह्न, झन्डा सबै रास्वपाकै रहने भनिएको छ । त्यस्तै, भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गर्दै थारु समुदायहरूको धार्मिक–सांस्कृतिक प्रणालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न संविधानको मर्मअनुसार थारु बहुल क्षेत्रलाई थारु संरक्षित ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया सुरु गर्ने समझदारी पनि भएको छ ।

यसरी आमकार्यकर्ताको ढाडस पाएका लामिछाने समायोजन सभामा उत्साही देखिए । यतिसम्म कि, उनले उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई आगामी बजेटको तयारी गर्न थाल्न समेत भने । पार्टी समायोजन सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘रास्वपाको उत्साह देखेर पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई म भन्छु– ‘डाक्टर साप आगामी वर्षको बजेट लेख्न सुरु गर्नुस् ।’

लेखक
कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

