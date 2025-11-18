धनुषाका तीन क्षेत्रबाट महासेठ दम्पतिसहित तीनजनाको नाम एकल सिफारिस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेले धनुषाका तीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट विगतकै उम्मेदवारहरूको एकल नाम सिफारिस गरेको छ।
- क्षेत्र नम्बर २ बाट केन्द्रीय सदस्य उमासिंह अरगरिया, क्षेत्र नम्बर ३ बाट जुली महतो र क्षेत्र नम्बर ४ बाट रघुवीर महासेठको नाम सिफारिस गरिएको छ।
- क्षेत्र नम्बर १ मा विवादका कारण उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेको छैन र महासेठ र महतो श्रीमान्–श्रीमती हुन्।
२१ पुस, जनकपुरधाम । नेकपा एमालेले धनुषाका तीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट विगतकै उम्मेदवारहरूको एकल नाम सिफारिस गरेको छ ।
क्षेत्र नम्बर १ बाहेक तीनवटा क्षेत्रका उम्मेदवार एकल सिफारिस भएको एमालेका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष भोला यादवले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार क्षेत्रीय कमिटीहरूले क्षेत्र नम्बर २ बाट केन्द्रीय सदस्य उमाशंकर अरगरिया, क्षेत्र नम्बर ३ बाट केन्द्रीय सदस्य जुली महतो र क्षेत्र नम्बर ४ बाट उपमहासचिव रघुवीर महासेठको नाम एकल सिफारिस गरेको हो ।
क्षेत्र नम्बर १ मा विवादको कारण उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेको छैन । सिफारिस भएका उम्मेदवारहरू २०७९ मा सोही क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए ।
क्षेत्र नम्बर २ मा जसपा नेपाल छाडेर अरगरियाले एमालेबाट चुनाव लडेका थिए । यद्यपि, उनी नेपाली कांग्रेसका नेता रामकृष्ण यादवसँग पराजित भएका थिए ।
यस्तै धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाटबाट महतो र क्षेत्र नम्बर ४ बाट महासेठ निर्वाचित भएका थिए । महासेठ र महतो श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4