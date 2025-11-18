+
English edition
+
धनुषाका तीन क्षेत्रबाट महासेठ दम्पतिसहित तीनजनाको नाम एकल सिफारिस

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १९:२८

  • नेकपा एमालेले धनुषाका तीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट विगतकै उम्मेदवारहरूको एकल नाम सिफारिस गरेको छ।
  • क्षेत्र नम्बर २ बाट केन्द्रीय सदस्य उमासिंह अरगरिया, क्षेत्र नम्बर ३ बाट जुली महतो र क्षेत्र नम्बर ४ बाट रघुवीर महासेठको नाम सिफारिस गरिएको छ।
  • क्षेत्र नम्बर १ मा विवादका कारण उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेको छैन र महासेठ र महतो श्रीमान्–श्रीमती हुन्।

२१ पुस, जनकपुरधाम । नेकपा एमालेले धनुषाका तीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट विगतकै उम्मेदवारहरूको एकल नाम सिफारिस गरेको छ ।

क्षेत्र नम्बर १ बाहेक तीनवटा क्षेत्रका उम्मेदवार एकल सिफारिस भएको एमालेका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष भोला यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार क्षेत्रीय कमिटीहरूले क्षेत्र नम्बर २ बाट केन्द्रीय सदस्य उमाशंकर अरगरिया, क्षेत्र नम्बर ३ बाट केन्द्रीय सदस्य जुली महतो र क्षेत्र नम्बर ४ बाट उपमहासचिव रघुवीर महासेठको नाम एकल सिफारिस गरेको हो ।

क्षेत्र नम्बर १ मा विवादको कारण उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेको छैन । सिफारिस भएका उम्मेदवारहरू २०७९ मा सोही क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए ।

क्षेत्र नम्बर २ मा जसपा नेपाल छाडेर अरगरियाले एमालेबाट चुनाव लडेका थिए । यद्यपि, उनी नेपाली कांग्रेसका नेता रामकृष्ण यादवसँग पराजित भएका थिए ।

यस्तै धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाटबाट महतो र क्षेत्र नम्बर ४ बाट महासेठ निर्वाचित भएका थिए । महासेठ र महतो श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।

