+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

149/7 (20)
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

155/5(17.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Kathmandu Gorkhas won by 5 wickets

कर्णाली याक्स 2025

149/7(20)
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

155/5(17.6)
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
149/7 (20)
VS
Kathmandu Gorkhas won by 5 wickets
Won काठमान्डु गोर्खाज 2025
155/5 (17.6)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

धनुषामा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : रघुवीर महासेठको वर्चस्व

एमालेको अन्तर–संघर्षमा कतै नखुलेका महासेठको पक्षमा झन्डै दुई तिहाइ प्रतिनिधि आएको दाबी गरिएको छ । महासेठको गृह जिल्ला धनुषाबाट ७५ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १८:१७
फाइल तस्वीर

१४ मंसिर, जनकपुरधाम । नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दा धनुषामा पार्टी सचिव रघुवीर महासेठको वर्चस्व देखिएको छ ।

एमालेको अन्तर–संघर्षमा कतै नखुलेका महासेठको पक्षमा झन्डै दुई तिहाइ प्रतिनिधि आएको दाबी गरिएको छ । महासेठको गृह जिल्ला धनुषाबाट ७५ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।

धनुषाबाट चुनिएको प्रतिनिधि संख्या अरू जिल्लाहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । यसमध्ये ४७ जना प्रतिनिधि रघुबीर महासेठको पक्षमा आएको दाबी गरिएको छ ।

धनुषा–१, ३ र ४ बाट महासेठको पक्षमा धेरै प्रतिनिधि आएका छन् । एक नेताका अनुसार, धनुषा–३ र ४ बाट लगभग सबैजसो प्रतिनिधि महासेठ र पत्नी जुली महतोको पक्षका छन् ।

धनुषा–३ जुलीको निर्वाचन क्षेत्र हो भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट महासेठले चुनाव लड्दै आएका छन् । धनुषा–३ बाट १४ जना र ४ बाट २१ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।

धनुषा–१, बाट १९ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् । त्यस मध्ये ८ जना महासेठको पक्षमा खुल्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

१९ जना प्रतिनिधि चयन भएको धनुषा–२ मा भने मतदान भएको थियो । मतदान हुँदा पनि महासेठको प्रभाव परेको नेताहरू बताउँछन् । जिल्ला अध्यक्ष भोला यादवका अनुसार दलित तर्फ २ जना प्रतिनिधि निर्विरोध चयन भएका छन् ।

धनुषा नेकपा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धनुषामा कारले ठक्कर दिंदा श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान् गम्भीर घाइते

धनुषामा कारले ठक्कर दिंदा श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान् गम्भीर घाइते
पुरानो रिसिवीको विवाद झिकेर वडाध्यक्षको हत्या

पुरानो रिसिवीको विवाद झिकेर वडाध्यक्षको हत्या
वडाध्यक्षमाथि गोली हान्ने प्रहरी नै रहेको खुलासा

वडाध्यक्षमाथि गोली हान्ने प्रहरी नै रहेको खुलासा
मृत्यु संस्कारमा गएका वडाअध्यक्षमाथि भएको थियो गोली प्रहार

मृत्यु संस्कारमा गएका वडाअध्यक्षमाथि भएको थियो गोली प्रहार
धनुषामा गोली हानेर वडाध्यक्षको हत्या

धनुषामा गोली हानेर वडाध्यक्षको हत्या
धनुषामा मिटरब्याज पीडित महिलाको बीभत्स हत्या, गहना पनि लुटियो

धनुषामा मिटरब्याज पीडित महिलाको बीभत्स हत्या, गहना पनि लुटियो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित