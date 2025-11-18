+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पुरानो रिसिवीको विवाद झिकेर वडाध्यक्षको हत्या

धर्मनाथले वडाअध्यक्ष विन्देश्वरले गरेका काममा पदीय दुरुपयोग भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी समेत दिने गरेका थिए । सोही कारण उनीहरूबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको थियो । धर्मनाथले गालीगलौज गर्दै विवाद झिकेर हत्याको पूर्व योजना बनाएको हुन सक्ने आशंका समेत गरिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।

0Comments
Shares
शैलेन्द्र महतो शैलेन्द्र महतो
२०८२ कात्तिक २८ गते २२:५७

२८ कात्तिक, जनकपुरधाम । धनुषामा पुरानो रिसिवीका कारण वडाध्यक्ष विन्देश्वर यादवको हत्या भएको खुलेको छ ।

मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा ९ का वडाध्यक्ष विन्देश्वर यादव गाउँकै प्रकाश यादवको बुवाको १३औं दिने मृत्यु संस्कार (नौकेश)को मा सहभागी हुन गएका थिए ।

वडाअध्यक्ष यादव आफ्ना दाजु रामनाथ यादव, भाई अशेश्वर यादवसहित त्यहाँ गएका थिए । सोही क्रममा स्थानीय धर्मनाथ यादव ९ दिने मृत्यु संस्कार चलिरहेको स्थानमा गालीगलोज गर्दै आएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।

स्थानीय प्रकाश यादवको पिताको ९औं दिनको मृत्यु संस्कारमा मृतकका आफन्तसहित चार टोलका स्थानीय सहभागी थिए । मानिसहरू खाना खान जम्मा हुँदै थिए । मानिसहरू जम्मा भएका बेला गालीगलौज नगर्न वडाध्यक्षका भाई अशेश्वरले धर्मनाथलाई आग्रह गरे । तर, धर्मनाथ अशेश्वरमाथि नै जाइलागेर कुटपिट गर्न थाले ।

‘धर्मनाथ यादव गाली गर्दै आए । चारगाउँको आज भोज थियो । म पनि त्यहाँ थिएँ । मैले भने किन यसरी गाली गर्नु हुन्छ । त्यसपछि मलाई इँटालाठीले प्रहार गर्न थाले’ अशेश्वरले भने ।

उनका अनुसार त्यसपछि धर्मनाथका ४/५ जना शम्भु यादवसहित अन्य आफन्तहरू लाठी, पेस्तोल, खुकुरी बोकेर त्यहाँ आइपुगे ।

विवाद उग्र बन्ने देखिएपछि वडाध्यक्ष विन्देश्वर सम्झाउन अघि सरे । तर, त्यही बेला शम्भुले वडाअध्यक्ष विन्देश्वरमाथि गोली प्रहार गरे । गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका वडाअध्यक्ष विन्देश्वरको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पुर्‍याएलगत्तै मृत्यु भएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी गणेश बमले बताए ।

‘ममाथि कुटपिटपछि ४/५ जना हातहतियार, भाटा, खुकुरीसहित आए । आक्रमण गर्न थाले । वडाध्यक्ष दाई सम्झाउन आउनु भयो । भोजको झैझग्डा ठीक होइन भन्नु भयो,’ त्यतिनै बेला गोली चल्यो । मलाई लाग्यो पटाका पड्कियो । हेर्छु त दाईको छातीमै गोली लागेको छ,’ घटनाबारे बताउँदै उनले भने, ‘विवाद सुरु भएको दुई मिनेटभित्रै शम्भुले गोली हाने ।’

घटनामा मृतक वडाध्यक्ष विन्देश्वरका दाजु रामनाथ यादवसहित ७ जना घाइते भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

वडाध्यक्षमाथि गोली हान्ने प्रहरी नै रहेको खुलासा

प्रत्यक्षदर्शीको बयान, प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार वडाध्यक्ष यादवको हत्या धर्मनाथ यादवसँगको पुरानो रिसिवीको कारणले भएको हो । गोली प्रहार गर्ने शम्भु नातामा धर्मनाथका भाइ (काकाका छोरा) पर्छन् ।

धर्मनाथ वडा नम्बर ९ का नेकपा एमाले वडा कमिटीका अध्यक्ष हुन् । गत २०७९ को चुनावमा स्वतन्त्रबाट जितेका वडाध्यक्ष विन्देश्वर एकवर्ष अघि एमालेमै नेता रघुवीर महासेठको हातबाट टीकाका लगाएर एमाले प्रवेश गरेका थिए ।

विन्देश्वर त्यसअघि २०७४ को चुनावमा तत्कालीन उपेन्द्र यादवको पार्टी फोरम नेपालबाट निर्वाचित भएका थिए ।

२०७९ को चुनावमा भने टिकट नपाएपछि विद्रोह गरेर स्वतन्त्र चुनाव लडेका थिए । मिलनसार स्वभावले गर्दा स्वतन्त्र उठ्दा पनि उनले चुनाव जितेको स्थानीय बताउँछन् ।

स्थानीयका अनुसार विकास निर्माणको क्रममा वडाअध्यक्ष विन्देश्वर र धर्मनाथबीच बेलाबेला विवाद हुने गरेको थियो ।

धर्मनाथले वडाअध्यक्ष विन्देश्वरले गरेका काममा पदीय दुरुपयोग भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी समेत दिने गरेका थिए । सोही कारण उनीहरूबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको थियो ।

एमालेबाट असहयोग भएपछि उनी पुन: एमालेमै फर्किएका थिए । विन्देश्वर एमालेमै फर्किँदा धर्मनाथलाई झन् असहज भएको थियो ।

धर्मनाथले गालीगलौज गर्दै विवाद झिकेर हत्याको पूर्व योजना बनाएको हुन सक्ने आशंका समेत गरिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।

प्रहरी जवानमै कार्यरत रहेका भाइ  शम्भु यादव समेत घरमा आएको बेला आक्रमणका लागि बल पुगेको हुनसक्छ, पूर्व योजना बनाएर घटना घटाएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएका छौं,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने ।

मृतक वडाअध्यक्ष विन्देश्वरका भाई अशेश्वरलाई पनि आक्रमण गर्ने पक्षले योजनाबद्ध रूपमै दाजुको हत्या गरेको हुन सक्ने आशंका छ ।

 ‘जसरी विवाद झिकेर आक्रमण भयो, दाईमाथि गोली नै प्रहार गर्यो, यसले मलाई लाग्छ पूर्वयोजना बनाएर घटना घटाएको हो,’ भाई अशेश्वरले भने ।

प्रहरीले धर्मनाथ र शम्भुलाई पक्राउ गरेको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मृत्यु संस्कारमा गएका वडाअध्यक्षमाथि भएको थियो गोली प्रहार
धनुषा वडाध्यक्षको हत्या
लेखक
शैलेन्द्र महतो

महतो अनलाइनखबरका जनकपुर संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

वडाध्यक्षमाथि गोली हान्ने प्रहरी नै रहेको खुलासा

वडाध्यक्षमाथि गोली हान्ने प्रहरी नै रहेको खुलासा
मृत्यु संस्कारमा गएका वडाअध्यक्षमाथि भएको थियो गोली प्रहार

मृत्यु संस्कारमा गएका वडाअध्यक्षमाथि भएको थियो गोली प्रहार
धनुषामा गोली हानेर वडाध्यक्षको हत्या

धनुषामा गोली हानेर वडाध्यक्षको हत्या
धनुषामा मिटरब्याज पीडित महिलाको बीभत्स हत्या, गहना पनि लुटियो

धनुषामा मिटरब्याज पीडित महिलाको बीभत्स हत्या, गहना पनि लुटियो
धनुषामा बसले अटोरिक्सालाई ठक्कर दिँदा ४ जनाको मृत्यु

धनुषामा बसले अटोरिक्सालाई ठक्कर दिँदा ४ जनाको मृत्यु
धनुषामा क्रसरले खनेको खाल्डोमा डुबेर एक बालकको मृत्यु

धनुषामा क्रसरले खनेको खाल्डोमा डुबेर एक बालकको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित