+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वडाध्यक्षमाथि गोली हान्ने प्रहरी नै रहेको खुलासा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते २०:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका–९ का वडाअध्यक्ष विन्देश्वर यादवमाथि प्रहरीले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको खुलेको छ।
  • शम्भु यादव नामका प्रहरी जवानले विवादका क्रममा वडाअध्यक्ष यादवमाथि गोली प्रहार गरेका थिए।
  • घटनामा अन्य सात जना घाइते भएका छन् र प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

२८ कात्तिक, जनकपुरधाम । धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका–९ का वडाअध्यक्षमाथि प्रहरीले नै गोली प्रहार गरी हत्या गरेको खुलेको छ ।

मिथिला बिहारी नगरपालिका–९ स्थित अन्दुपट्टीमा मृत्यु संस्कारमा सहभागी हुन गएका वडाअध्यक्षमाथि शुक्रबार साँझ गोली प्रहार भएको थियो । दुईपक्षबीच विवाद हुँदा वडाध्यक्ष विन्देश्वर यादवमाथि प्रहरीले नै गोली चलाएको खुलेको हो ।

गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका यादवलाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पुर्‍याएलगत्तै मृत्यु भएको थियो ।

९औं दिनको तिथिमा सहभागी हुन गएका वडाअध्यक्ष यादवमाथि स्थानीय धर्मराज यादवले गालीगलौज गरेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।

विवाद उग्र हुँदै जाँदा धर्मराज यादवका आफन्त पर्ने शम्भु यादवले वडाअध्यक्ष विन्देश्वर यादवमाथि गोली प्रहार गरेका थिए ।

गोली प्रहार गर्ने शम्भु यादव प्रहरीमै कार्यरत जवान रहेको खुलेको छ । उनी गोली प्रहार गरेर घटनास्थलबाट फरार भएका छन् ।

सप्तरीको एक प्रहरी चौकीमा दरबन्दी रहेका उनी बिदामा घर आएका थिए । बिदामा घर आउँदा उनले प्रहरीकै हतियार बोकेर आएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी गणेश बमका अनुसार घटनामा संलग्न रहेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ अनुसार प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

‘घटनामा ३/४ जनाको संलग्नता भएको स्थानीयले बताएका छन्, त्यसै आधारमा हामीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ।

घटनामा अन्य सात जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये एकजनाको अवस्था गम्भीर छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

धनुषामा गोली हानेर वडाध्यक्षको हत्या
यो पनि पढ्नुहोस

मृत्यु संस्कारमा गएका वडाअध्यक्षमाथि भएको थियो गोली प्रहार
धनुषा मिथिला बिहारी नगरपालिका वडाध्यक्ष
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मृत्यु संस्कारमा गएका वडाअध्यक्षमाथि भएको थियो गोली प्रहार

मृत्यु संस्कारमा गएका वडाअध्यक्षमाथि भएको थियो गोली प्रहार
धनुषामा गोली हानेर वडाध्यक्षको हत्या

धनुषामा गोली हानेर वडाध्यक्षको हत्या
धनुषामा मिटरब्याज पीडित महिलाको बीभत्स हत्या, गहना पनि लुटियो

धनुषामा मिटरब्याज पीडित महिलाको बीभत्स हत्या, गहना पनि लुटियो
धनुषामा बसले अटोरिक्सालाई ठक्कर दिँदा ४ जनाको मृत्यु

धनुषामा बसले अटोरिक्सालाई ठक्कर दिँदा ४ जनाको मृत्यु
धनुषामा क्रसरले खनेको खाल्डोमा डुबेर एक बालकको मृत्यु

धनुषामा क्रसरले खनेको खाल्डोमा डुबेर एक बालकको मृत्यु
धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु

धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित