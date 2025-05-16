+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रविको प्रश्न: पुराना दलले देशलाई हरिकंगाल बनाएको पनि के बयान गर्नु?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना दलका नेताहरूले आफूहरूले गरेको कामको फेहरिस्त सुनाउने गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १८:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना दलका नेताहरूले देशलाई ३४ वर्षसम्म हरिकंगाल बनाएको आरोप लगाएका छन्।
  • लामिछानेले थरुहट/थारुवान आन्दोलनका नेताहरू रास्वपामा समायोजन भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै अब देश बदल्नुपर्ने बताए।
  • उनले भने, 'अहिलेको अवसरलाई पनि हामीले गुमायौँ इतिहासले माफी दिँदैन' र सँगै मिलेर देशलाई निकास दिनुपर्ने जोड दिए।

२१ पुस, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना दलका नेताहरूले आफूहरूले गरेको कामको फेहरिस्त सुनाउने गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

थरुहट/थारुवान आन्दोलनका नेताहरू रास्वपामा समायोजन भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले पुराना दलले देशलाई हरिकंगाल बनाएको आरोप लगाएका हुन् ।

‘३४-३४ वर्षसम्म देशलाई हरिकंगाल बनाएकाहरूको के बयान गर्नु ? अब हामी बदल्नुपर्छ । यात्राको क्रममा कोही छुट्ला भन्ने ध्यान नदिऔं । सगैँ मिलेर, लडेर देशलाई निकास दिने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवसरलाई पनि हामीले गुमायौँ इतिहासले माफी दिँदैन ।’

निर्वाचन रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न बजेट स्वीकृत

डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न बजेट स्वीकृत
निर्वाचन सफल पार्न सबै पक्षलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आग्रह

निर्वाचन सफल पार्न सबै पक्षलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आग्रह
चिकित्सक संघ निर्वाचन : एकताको उत्सव र साझा स्वास्थ्य दृष्टिकोण

चिकित्सक संघ निर्वाचन : एकताको उत्सव र साझा स्वास्थ्य दृष्टिकोण
मानव अधिकार कर्मी केसी अब राजनीतिमा

मानव अधिकार कर्मी केसी अब राजनीतिमा
निर्वाचन बहिष्कार गर्ने ६ कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय, अर्को सरकार गठनको माग

निर्वाचन बहिष्कार गर्ने ६ कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय, अर्को सरकार गठनको माग
यिनै तरमारा पोस्नका लागि थियो भुइँमान्छेको बलिदान ?

यिनै तरमारा पोस्नका लागि थियो भुइँमान्छेको बलिदान ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित