+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बनाए विभिन्न समिति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १५:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले २७–२८ फागुनमा भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ।
  • पक्षधर समूहले विभिन्न समितिहरू गठन गरी आवास, भोजनालय, युवा परिचालन, स्वयंसेवक परिचालन र यातायात व्यवस्थापन जिम्मा बाँडफाँट गरेको छ।
  • नेता मनोजमणि आचार्यले समितिहरू गठनबारे २२ पुसमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने बताउनुभयो।

२२ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले विशेष महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । उक्त समूहले विशेष महाधिवेशनका लागि विभिन्न समितिहरू गठन गरेको छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरको मंगलबार बसेको बैठकले समितिहरू गठन गरेको नेता मनोजमणि आचार्यले जानकारी दिए ।

‘विभिन्न जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका छौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आजै पत्रकार ४ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्छौं ।’

विशेष पक्षधर समूहले समिति गठनबारे विस्तृत जानकारी नदिए पनि स्रोतले आवास तथा भोजनालय समितिको जिम्मा कांग्रेस धादिङका पूर्वसभापति रमेश धमलालाई दिइएको छ ।

यस्तै भ्रातृ, शुभेच्छुक युवा परिचालनको जिम्मा केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम र जनपरिचालन समिति संयोजकको जिम्मा नुवाकोट कांग्रेसका पूर्वसभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीलाई दिइएको छ ।

स्वयंसेवक परिचालन समितिको जिम्मेवारी मनिष कोइराला र यातायात व्यवस्थापनमा माधव ढकालले पाएका छन् ।

विशेष पक्षधरले २७–२८ फागुनमा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारीस्वरूप भृकुटीमण्डप बुकिङ गरिसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा प्रदर्शनरत समूह र नेता निधिबीच चर्काचर्की

कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा प्रदर्शनरत समूह र नेता निधिबीच चर्काचर्की
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय घेराउ

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय घेराउ
माघ ६ पछि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाऔं : शेखर कोइराला

माघ ६ पछि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाऔं : शेखर कोइराला
संस्थापन पक्षका २५ केन्द्रीय सदस्य र शेखर कोइरालाबीच छलफल

संस्थापन पक्षका २५ केन्द्रीय सदस्य र शेखर कोइरालाबीच छलफल
कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकको समय सारियो

कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकको समय सारियो
कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठक आज पनि बस्दै

कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठक आज पनि बस्दै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने डाक्टरलाई जोगाउने मेडिकल काउन्सिलको खेल

लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने डाक्टरलाई जोगाउने मेडिकल काउन्सिलको खेल
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित