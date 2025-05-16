+
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको तयारी, भृकुटीमण्डपमा मञ्ज निर्माण आजदेखि

अनामगरस्थित सिंहदरबारको पूर्वी गेटनजिकै रहेको विशेष महाधिवेशन सचिवालयको समन्वयमा तयारी गरिएको छ ।

२०८२ पुष २४ गते १३:४४

२४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पुस २७ गतेका लागि तय भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन हुने तय भएसँगै त्यसपक्षीय नेताहरू तयारीमा लागेका छन् ।

अनामगरस्थित सिंहदरबारको पूर्वी गेटनजिकै रहेको विशेष महाधिवेशन सचिवालयको समन्वयमा तयारी गरिएको छ ।

करिब एक हजार स्वयंसेवक हुने स्वयंसेवक व्यवस्थापन समितिका संयोजक मनिष कोइरालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार भृकुटीमण्डपमा आजदेखि मञ्ज निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।

विशेष महाधिवेशन महामन्त्रीद्वय गनगकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आह्वान गरिएको छ । उता संस्थापन समूहले भने विशेष महाधिवेशनको काउन्टरमा युवा भेला, केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला डाकेको छ ।

अहिले विशेषको कार्यालयमा विभिन्न समितिमा रहेकाहरूले आफ्नोआफ्नो तयारी गरिरहेका छन् । केही नेता कार्यकर्ता भने भृकुटीमण्डपमा पनि भेला हुन थालेका छन् ।

सबै तस्बिर- लिलु डुम्रे/अनलाइनखबर

नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन
प्रतिक्रिया
