+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पूर्णबहादुरमार्फत देउवालाई गगनले पठाए विशेष महाधिवेशनको सन्देश

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कामार्फत विशेष महाधिवेशनको निमन्त्रणा सन्देश पठाएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते १९:२५

२४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कामार्फत विशेष महाधिवेशनको निमन्त्रणा सन्देश पठाएका छन् ।

बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उनले विशेष महाधिवेशनको सुरु हुन दिन (पुस २७) गतेको कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रहसहित सन्देश सुनाइदिन भनेका हुन् ।

‘कार्यवाहक सभापतिले सभापतिलाई यो कुरा पुर्याइदिनु होला- सभापति पुस २७ गते उहाँ सहभागी हुनुपर्छ । उहाँको पनि मान बढाउँछ । यहाँ बसेर फिर्ता लिउ भन्नुभन्दा पनि यो अधिवेशन हाम्रो हो भनेर स्वामित्व लिँदा विधानको मर्यादा बढ्छ।’

उनले पार्टी विधानले विशेष महाधिवेशन माग्यो भने कसले अधिवेशन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको विषयमा भने, ‘४० प्रतिशतले माग्यो भने अधिवेशन माग्यो भने गर्ने । तर, कसले अधिवेशन गर्ने भन्ने लेखिएन । केन्द्रीय समितिले यस्तो गर्ला भन्ने हेक्का नहुँदा राखिएन नि ।’

आजको बैठकमा कार्यवाहक सभापति खड्काले विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन हुन्छ, हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाऔँ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए ।

 

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
पूर्णबहादुरमार्फत देउवालाई गगनले पठाए विशेष महाधिवेशनको सन्देश

पूर्णबहादुरमार्फत देउवालाई गगनले पठाए विशेष महाधिवेशनको सन्देश
विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन अर्घाखाँची कांग्रेसको अपिल

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन अर्घाखाँची कांग्रेसको अपिल
देउवाले पार्टी विभाजन गर्दाको त्यो क्षण

देउवाले पार्टी विभाजन गर्दाको त्यो क्षण
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनका लागि होटलका १५ सय कोठा बुक

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनका लागि होटलका १५ सय कोठा बुक
कांग्रेस विशेष पक्षलाई आयोगको जवाफ : कुनै पार्टीको आन्तरिक झगडामा प्रवेश गर्दैनौं

कांग्रेस विशेष पक्षलाई आयोगको जवाफ : कुनै पार्टीको आन्तरिक झगडामा प्रवेश गर्दैनौं
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा काभ्रे कांग्रेस, सहभागिताका लागि प्रतिनिधिलाई अनुरोध

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा काभ्रे कांग्रेस, सहभागिताका लागि प्रतिनिधिलाई अनुरोध
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको तयारी, भृकुटीमण्डपमा मञ्ज निर्माण आजदेखि

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको तयारी, भृकुटीमण्डपमा मञ्ज निर्माण आजदेखि
विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित हुन ललितपुर कांग्रेसको अनुरोध

विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित हुन ललितपुर कांग्रेसको अनुरोध
नेतृत्व नछानी टुंगिन सक्छ कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन

नेतृत्व नछानी टुंगिन सक्छ कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन
विशेष महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि १८ उपसमिति गठन, कुनमा को संयोजक ? (सूची)

विशेष महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि १८ उपसमिति गठन, कुनमा को संयोजक ? (सूची)
विवादबीच कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आह्वान

विवादबीच कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आह्वान
विवादका बीच कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आह्वान हुँदै

विवादका बीच कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आह्वान हुँदै
गगन थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस टकराव : विधि र विधानको आ-आफ्नै व्याख्या

कांग्रेस टकराव : विधि र विधानको आ-आफ्नै व्याख्या
गगन-विश्वले गरे कांग्रेस विशेष महाधिवेशन आह्वान

गगन-विश्वले गरे कांग्रेस विशेष महाधिवेशन आह्वान
कांग्रेसमा प्रश्न मर्न नदिन विशेष महाधिवेशन : गगन थापा

कांग्रेसमा प्रश्न मर्न नदिन विशेष महाधिवेशन : गगन थापा
महाभारतका कर्ण र कांग्रेसका गगनहरू

महाभारतका कर्ण र कांग्रेसका गगनहरू
गगन थापा लगायत विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गरे बुद्धिजीवीसँग छलफल

गगन थापा लगायत विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गरे बुद्धिजीवीसँग छलफल
गगन थापाको गुनासो : विश्वप्रकाश र मविरुद्ध पार्टीभित्रै घेराबन्दी भयो

गगन थापाको गुनासो : विश्वप्रकाश र मविरुद्ध पार्टीभित्रै घेराबन्दी भयो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित