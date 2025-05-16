+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनका लागि होटलका १५ सय कोठा बुक

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने प्रतिनिधिहरूका लागि काठमाडौँमा होटल बुक गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते १६:०३

२४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने प्रतिनिधिहरूका लागि काठमाडौँमा होटल बुक गरिएको छ । आवास तथा खाना व्यवस्थापन समितिका संयोजक रमेश धमलाले काठमाडौंका विभिन्न होटलमा गरेर एक हजार पाँचसय कोठा बुक गरिसकिएको छ ।

‘२६ गतेदेखि कोठाहरू प्रयोगमा ल्याउने गरी हामीले बुक गरिसकेका छौँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुनधारा, ठमेल, एयरपोर्ट, सिनामंगललगायत क्षेत्रका होटल हामीले बुक गरेका छौँ ।’

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पुस २७ गते ११ बजे भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने कार्यतालिका छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितले यही पुस २७ र २८ गते काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

अहिले विशेष महाधिवेशनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आउनेक्रम जारी छ ।

नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विशेष पक्षलाई आयोगको जवाफ : कुनै पार्टीको आन्तरिक झगडामा प्रवेश गर्दैनौं

कांग्रेस विशेष पक्षलाई आयोगको जवाफ : कुनै पार्टीको आन्तरिक झगडामा प्रवेश गर्दैनौं
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा काभ्रे कांग्रेस, सहभागिताका लागि प्रतिनिधिलाई अनुरोध

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा काभ्रे कांग्रेस, सहभागिताका लागि प्रतिनिधिलाई अनुरोध
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको तयारी, भृकुटीमण्डपमा मञ्ज निर्माण आजदेखि

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको तयारी, भृकुटीमण्डपमा मञ्ज निर्माण आजदेखि
भोलि कांग्रेस संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला

भोलि कांग्रेस संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक
कांग्रेस ललितपुरले कुपण्डोलबाट विशेष महाधिवेशनको जुलुस निकाल्ने

कांग्रेस ललितपुरले कुपण्डोलबाट विशेष महाधिवेशनको जुलुस निकाल्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित