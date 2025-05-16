कांग्रेस विशेष महाधिवेशनका लागि होटलका १५ सय कोठा बुक

२४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने प्रतिनिधिहरूका लागि काठमाडौँमा होटल बुक गरिएको छ । आवास तथा खाना व्यवस्थापन समितिका संयोजक रमेश धमलाले काठमाडौंका विभिन्न होटलमा गरेर एक हजार पाँचसय कोठा बुक गरिसकिएको छ ।
‘२६ गतेदेखि कोठाहरू प्रयोगमा ल्याउने गरी हामीले बुक गरिसकेका छौँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुनधारा, ठमेल, एयरपोर्ट, सिनामंगललगायत क्षेत्रका होटल हामीले बुक गरेका छौँ ।’
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पुस २७ गते ११ बजे भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने कार्यतालिका छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितले यही पुस २७ र २८ गते काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
अहिले विशेष महाधिवेशनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आउनेक्रम जारी छ ।
