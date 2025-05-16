+
कोशीका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्न समिति गठन

कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनलाई सहयोग गर्न विभिन्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते १८:३७

२४ पुस, काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनलाई सहयोग गर्न विभिन्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पुनर्गठन भएपछि पहिलोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली २०७९ को दफा २६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनमा राय सुझाव, सल्लाह र मन्त्रिपरिषद्लाई सहयोग गर्न विभिन्न समिति गठन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले जानकारी दिए ।

जसअनुसार पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली संयोजक रहेको राजनीतिक तथा प्रशासन समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुली संयोजक रहेको कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति र पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीप सुनुवारको संयोजकत्वमा आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति बनाइएको छ ।

बैठकले प्रदेश योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको आदेश स्वीकृत गरेको पराजुलीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई तोकेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार
