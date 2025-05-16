‘बाल्यकालको हिरो’ भन्दै सन्दीप क्षेत्रीले लगाइदिए संजय दत्तलाई रुद्राक्षको माला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । आफ्नो बाल्यकालको हिरो भएको बताउँदै कलाकार सन्दीप क्षेत्रीले बलिउड अभिनेता संजय दत्तलाई रुद्राक्षको माला उपहार दिएका छन् । उनले पशुपतिनाथको रुद्राक्ष माला दत्तलाई लगाइदिए ।
सन्दीपले संजयसँगको फोटो र भिडियो सेयर गर्दै लेखेका छन्, ‘ मेरो बाल्यकालको हिरोलाई प्रत्यक्ष भेट्दै । म योभन्दा बढी के माग्न सक्छु ? साँच्चै जीवनभरको सम्झना। सधैंभरि कृतज्ञ ।’
सन्दीपको यो फयानडम मोमेन्ट निकै मर्मस्पर्शी देखिन्छ । सन्दीपले संजयलाई रुद्राक्षको माला लगाइदिँदा संजयका सहयोगी सन्दीप नेपालको ठूलो सेलिब्रेटी भएको भन्दै परिचय गराइरहेको पृष्ठभूमिमा आवाज सुनिन्छ ।
बाराही होटलले संचालनमा ल्याउन लागेको क्यासिनो उद्घाटनका लागि बलिउड स्टार विहिबार बेलुका काठमाडौंमा आएका हुन् । उनी शुक्रबार दिउँसो फर्किने कार्यक्रम छ ।
