संजय दत्त काठमाडौं आइपुगे, नेपाली टोपी लगाइदिएर स्वागत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते १८:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड स्टार संजय दत्त बिहीबार बेलुका काठमाडौं आएका छन्।
  • उनी क्यासिनो उद्घाटनका लागि नेपाल आएका हुन् र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत भएका छन्।
  • क्यासिनो उद्घाटनपछि दत्त शुक्रबार भारत फर्किनेछन् र अर्को साता सन्नी लियोनी नेपाल आउनेछिन्।

काठमाडौं । बलिउड स्टार संजय दत्त विहिबार बेलुका काठमाडौंमा आइपुगेका छन् । एक क्यासिनो उद्घाटनका लागि उनी नेपाल आएका हुन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यासिनोका कर्मचारीले उनलाई स्वागत गरे । नेपाली आयोजकले उनलाई ढाकाटोपी लगाएर स्वागत गरे ।

आज राती क्यासिनो उद्घाटनपछि अभिनेता दत्त शुक्रबार भारत फर्किनेछन् । उक्त क्यासिनोले अर्को साता बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीलाई पनि नेपाल ल्याउँदैछ ।

संजय दत्त
प्रतिक्रिया
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित