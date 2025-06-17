+
English edition
संजय दत्त काठमाडौंमा किन आउन लागेका हुन् ?

२०८२ मंसिर २९ गते १७:३६

  • बलिउड स्टार संजय दत्त २४ पुसमा काठमाडौंस्थित होटल बाराहीले संचालनमा ल्याउन लागेको बादशाह क्यासिनो उद्घाटनको लागि काठमाडौं आउन लागेका छन्।
  • संजय दत्तलाई क्यासिनो प्रवर्धनको लागि विशेष अतिथिको रुपमा ल्याउन लागिएको होटल स्रोतले बताएको छ।
  • संजय दत्तले नेपालमा अरु कार्यक्रम नराखी सोही दिन भारत फर्किनेछन् र उनको फिल्म 'धुरन्धर' हाल नेपाली हलमा प्रदर्शन भइरहेको छ।

काठमाडौं । बलिउड स्टार संजय दत्त काठमाडौंमा आउँदैछन् । उनको नेपाल आगमन भने फिल्मको काम विशेषले होइन, एक क्यासिनो उद्घाटनको लागि हुन लागेको हो ।

२४ पुसमा काठमाडौंस्थित होटल बाराहीले संचालनमा ल्याउन लागेको बादशाह क्यासिनो उद्घाटनको लागि दत्त नेपाली राजधानीमा आउन लागेका हुन् । ‘उहाँ क्यासिनो प्रवर्धनको लागि आउन लाग्नुभएको हो’ होटल स्रोतले भन्यो, ‘उहाँलाई विशेष अतिथिको रुपमा ल्याउन लागेका हौं ।’

अभिनेता दत्त सोही दिन भारत फर्किनेछन् । ‘उहाँको नेपालमा अरु कार्यक्रम छैन । यहीँ इन्गेज गरेर फर्किनुहुनेछ’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा उहाँका फ्यान फलोइङ पनि धेरै छन् । हाम्रो होटलका अधिकांश पाहुना पनि भारतीय पर्यटक नै हुनुहुन्छ । यसकारण, पनि संजय दत्तलाई ल्याउन लागेका हौं ।’

क्यासिनोले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे पनि जानकारी दिएको छ । नेपालमा दत्तको फ्यान फलोइङ निकै उच्च छ । यतिबेला त उनी अभिनित फिल्म ‘धुरन्धर’ पनि नेपाली हलमा चलिरहेको छ ।

यसैवर्ष संजयले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी नातिनी स्मिताको विवाह अवसरमा शुभकामना पठाएका थिए ।

घतलाग्दो कुरा त के भने, नेपाली फिल्मसँग सञ्जयका पिता सुनिल दत्तको पनि आत्मिय सम्बन्ध जोडिएको छ । सुनिलले नेपाली फिल्म ‘माइतीघर’ मा अतिथि भूमिका निर्वाह गरेका थिए । बीएस थापा निर्देशित यही फिल्मको मूख्य भूमिकामा बलिउड अभिनेत्री माला सिन्हा थिइन् ।

संजय दत्त
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

