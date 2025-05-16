एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनयन चुनावपछि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन आगामी चुनावपछि मात्रै गर्ने निर्णय गरेको छ।
- मनोनयन, पोलिटब्यूरो तथा स्थायी कमिटी गठन निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गरिने अपानिमा उल्लेख छ।
- एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचित भएको छ र १० प्रतिशत मनोनीत गर्न सकिने व्यवस्था छ।
२४ पुस, काठमाडौ । नेकपा एमालेले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन आगामी चुनाव पछि मात्र गर्ने भएको छ ।
अपानि जारी गर्दै केन्द्रीय सदस्य मनोनयन चुनावपछि हुने जानकारी दिएको हो ।
‘मनोनयन, पोलिटब्यूरो तथा स्थायी कमिटी गठन तथा समग्र कार्य विभाजन निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गरिने निर्णय भएको छ,’ अपानिमा भनिएको छ ।
गत मंसिर अन्तिम साता सम्पन्न एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचित भएको छ । यसको १० प्रतिशत मनोनीत गर्न सकिने वैधानिक व्यवस्था छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4