राष्ट्रिय सभा सदस्यमा जसपा नेपालका उम्मेदवार निष्क्रिय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २७ गते १७:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबीच १२ बुँदे सम्झौतामा जसपा नेपालका राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार निष्क्रिय गर्ने सहमति भएको छ।
  • महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा मधेश प्रदेशबाट महिला, अल्पसंख्यक र दलित समूहका जसपा उम्मेदवार निष्क्रिय गर्ने उल्लेख छ।
  • राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते हुँदैछ र जसपा नेपालले पुस २३ मा तीन उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरिसकेको छ।

२७ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका उम्मेदवार निष्क्रिय हुने भएका छन् ।

जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालबीच १२ बुँदे सम्झौता भएको छ । आइतबार यी दुई दलहरूबीच भएको सम्झौतामा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारमा जसपा नेपालका उम्मेदवार निष्क्रिय हुने विषय समेत समावेश छ ।

महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा भनिएको छ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि महिला समूह, अल्पसंख्यक समूह र दलित समूहमा दिइएको उम्मदेवारी निष्क्रिय गर्न सह‌मति गरियो ।’

राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ । त्यसमध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद हुन् । बाँकी १८ पदका लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि यही पुस २३ मा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ ।

त्यसक्रममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मधेश प्रदेशमा जसपा नेपालबाट तीन जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

जसमा अल्पसंख्यकतर्फ शैलेश चौधरी, महिलातर्फ चन्दा साह र दलिततर्फ चमेली देवी दास रहेका छन् । उनीहरूको उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्ने सहमति भएको हो ।

