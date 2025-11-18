+
एमाले महाधिवेशन : यस्तो छ उम्मेदवारको अन्तिम नामावली (सूची)

२०८२ पुष १ गते ११:३७

१ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी एघारौं महाधिवेशन अन्तर्गत उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको छ ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मनोनयन भएका नामहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगका अनुसार, आज मतदान हुँदैछ । मतदानको समय दिउँसो १२ बजेका लागि तोकिएको भए पनि प्राविधिक पक्ष मिलाउन पर्ने हुँदा केहीबेर ढिलो सुरु हुने बताइएको छ ।

नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक भने भइसकेको छैन ।

उम्मेदवार नामावली नेकपा एमाले
