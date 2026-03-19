पोखराबाट एसएलआरको गोलीसहित एक जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते ६:०६

३० वैशाख, काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका वडा नं.११ रानीपौवाबाट लागूऔषध र एसएलआर हतियारको गोलीसहित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा लमजुङको क्व्होलोसोथार गा.पा. ९ ठेगाना भई हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नं.११ रानीपौवा बस्ने २६ वर्षीय सागर थापा मगर छन् ।

लागू औषध बिक्री बितरण भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार र लागू औषध नियन्त्रण व्यूरो शाखा कार्यालय पोखराबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनको घरकोठामा वैशाख २८ गते दिउँसो खानतलासी गरेको थियो ।

त्यसक्रममा लागू औषध ट्रामाडोल ५० एमजी ट्याब्लेट ८२ चक्की, ट्रापाडोल १०० एमजी लेखिएको ट्याब्लेट १४ चक्की, मोबाइल १ थान र एसएलआर हतियारको जंगी लाइभ राउण्ड गोली १ थान समेत बरामद भएको थियो ।

त्यसपछि प्रहरीले थपामगरलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत कास्कीबाट लागू औषध सम्बन्धी मुद्दामा ५ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाइएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।

तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश सुरुङ निर्माण सुरु

अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियन डलर र युरोको मूल्य बढ्यो, पाउण्ड र स्वीस फ्रयाङ्कको घट्यो

हैदराबादमाथि शानदार जित निकाल्दै गुजरात शीर्षस्थानमा

आदिवासी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त गरिएकोमा नेफिनको आपत्ति

उच्च पदस्थलाई धम्की : क्यानका तत्कालीन महानिर्देशकसहित ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

सरकारको ‘लगानी एक्सप्रेस’, कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको संशय

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
