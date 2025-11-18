कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनका दाजु सिद्धि व्यन्जनकारलाई खेलकुद मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । तिनै सल्लाहकारले खेलकुदतर्फको काम मन्त्रीसरह नै गरिरहेका छन् ।

रिखिराम जिसी रिखिराम जिसी
२०८३ वैशाख ११ गते १३:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिद्धि व्यञ्जनकारसहितको टोलीले खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा ‘राष्ट्रिय टिम तयारी’ निरीक्षण गरेको थियो।
  • राखेपले बजेट अभावका कारण रोकिएको एसियाली खेलकुद तयारी प्रशिक्षण पुनः सुरु गर्न टोलीले निर्देशन दिएको छ।
  • खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले खेलकुदमा कम समय बिताएको र सचिवालयका सल्लाहकार सिद्धिले मन्त्रालयको काम अगाडि बढाइरहेको बताएका छन्।

११ वैशाख, काठमाडौं । सिद्धि व्यञ्जनकारसहितको टोली गत सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा सञ्चालन भएको ‘राष्ट्रिय टिम तयारी’ पुग्यो । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल बिना नै सिद्धिसहितको टोली खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट उक्त निरीक्षणमा पुगेको थियो ।

आगामी असोज ३ गतेदेखि जापानमा हुने २०औं एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि राखेपले २०८० माघ १५ बाट सुरु भएको मिसन–२०२६ बजेट अभावका कारण माघ मसान्तदेखि रोकिएको छ ।

सो प्रशिक्षणको निरीक्षणमा पुगेको टोली रोकिएको विषयमा अनविज्ञ थियो । ‘उहाँहरू निरीक्षणमा आउनुभएको थियो । हामीले बजेट माग गर्दा उहाँहरूले ‘चलिराखेको छैन र’ भन्नुभयो । उहाँहरू प्रशिक्षण रोकिएकोमा जानकार हुनुहुन्न रहेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यसपछि उनीहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पुगे । राखेप सदस्य सचिव रामचरित्र मेहतालाई ‘किन यो रोकिएको ?’ भन्दै प्रश्न गरे । तत्कालै प्रशिक्षण सुरु गर्न उनीहरूले निर्देशन पनि दिए । टोलीमा सिद्धि व्यञ्जनकार, राजु सिंहसहितका व्यक्तिहरू थिए ।

खेलकुद मन्त्रीको सचिवालयकाअनुसार मन्त्री पोखरेलले सिद्धिलाई प्रमुख सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गरेका छन् । सिद्धि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार वेनका दाइ हुन् । उनीबाहेक मन्त्रीको सचिवालयमा निशम महर्जन प्रमुख स्वकीय र राजु सिंह युवा विकास, अनुगमन तथा मुल्यांकन सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त भएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो मन्त्रालय पुग्दा मन्त्रीको कार्यकक्ष खाली थियो । प्रमुख सल्लाहकार सिद्धिसहितको टोलीमा सचिवालयको कार्यकक्षमा थिए ।

खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारीमा सस्मित छन् । तर, निरीक्षणदेखि निर्देशनसम्मको नेतृत्व सिद्धि व्यञ्जनकारले नै गर्दै आएका छन् । खेलकुदका बजेट विनियोजनदेखि खेलाडी बिदाईसम्मका काममा सिद्धिले नै खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट काम गर्दै आएका छन् । आफुसँग भेटिनेलाई सिद्धिले भन्दै आएका छन्– ‘सस्मितले दाइ म शिक्षा हेर्छु, तपाईं खेलकुद हेर्दिनु न भनेका छन् ।’

खेलकुदमा केही समस्या आए प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनलाई भन्छन् । कुमारले आफ्ना दाइ सिद्धि व्यञ्जनकारलाई भन्छन् । सिद्धिले नै जिम्मेवारी लिएर काम अगाडि बढाउँछन् ।

कर्मचारीलाई निर्देशन दिनेदेखि खेलकुदमा देखिने विषयको लेखाजोखा उनै सिद्धिले नै गर्दै आएका छन् । सल्लाहकारले सल्लाह दिने हो कि निर्देशन भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा सिद्धि अलमलिए । उनले भने, ‘अब खेलकुदमा जे जस्तो अवस्था छ संवाद गरेर जाने हो ।’

जुन बेला आफ्नो आश्वयकता पर्छ, त्यहिँ बेला मन्त्रालय जाने गरेको सिद्धिले बताए । खेलकुद मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा उनले अहिले बोल्ने बेला नभएको प्रतिक्रिया दिए । मन्त्रीका सल्लाहकार राजु सिंहले आफुहरूले नै खेलकुदमा काम गरिरहेको जिकिर गरे । ‘उहाँ (मन्त्री)लाई हामीले किन ल्याएका छैनौं भने । यहाँ अरु केही कुरा हुँदैन । यहाँबाट के चाहियो भन्दा बजेट । त्यतिमात्र डिष्टर्व हुन्छ । हुने केही छैन । मिसन हामीले चलाइराखेका छौं ।’

सल्लाहकार सिंहले सल्लाहकारसहितको टोलीले बिहान ७ बजेदेखि राति ११÷१२ बजेसम्मै मन्त्रालय बसेर काम गर्ने गरेको बताए ।

सामान्यत सल्लाह, सुझाव दिनका लागि मन्त्रीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्छन् । तर, सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ति भएपनि सिद्धिले मन्त्रीको रुपमा खेलकुद मन्त्रालयमा काम गरिरहेको खेलकुदकर्मीहरू बताउँछन् ।

राखेपका सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले सिद्धि व्यञ्जनकारबाट निर्देशनहरू आउने गरेको स्वीकार गरे । ‘मन्त्रालयको सल्लाहकार भएको हिसाबले केही कुरा भन्नुहुन्छ । दबाब दिने त्यस्तो केही छैन । हाम्रो कामलाई सपोर्ट नै गर्ने हिसाबले उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ,’ उनी भन्छन् ।

खेलकुदमा छैन मन्त्रीको ध्यान

नियुक्त भएको करिब एक महिना हुनै लाग्दा खेलकुद मन्त्री पोखरेल धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदान पुगेर ब्याटिङ गर्नेबाहेक खेलकुदमा खासै काम गरेको देखिँदैन । कतिसम्म भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को निरीक्षणमा पुगेका मन्त्री पोखरेलले सम्बोधनका क्रममा अधिकांश समय शिक्षालाई नै जोड दिए ।

खेलकुदमा उनको एक महिनाको उपलब्धी राखेप निरीक्षण, एसियन बीच गेम्समा सहभागिता हुने कबड्डी र कुस्ती टोलीलाई बिदाई तथा फाप्ला क्रिकेट मैदानमा पुगेर ब्याटिङ र बलिङ गरेको मात्र देखिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएका कारण उनी अधिकांश समय खेलकुदभन्दा शिक्षा मन्त्रालयमै समय दिने गरेका छन् । जसलाई उनको अफिसियल सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएको सामग्रीले समेत पुष्टि गर्छ ।

एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई शुभकामना र सकिएपछि बधाई दिएका मन्त्री पोखरेलले कराते वान प्रिमियर लिग २०२६ मा रजत पदक जितेकी एरिका गुरुङलाई बधाईसमेत दिएनन् । सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइसकेपछि अहिले एरिकालाई सम्मान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

मन्त्रीले खेलकुद मन्त्रालयमा हालसम्म लामो समय नबिताएको खेलकुद मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘नियमित गतिविधि मात्र भइराखेका छन् । विशेष त्यस्तो भएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘काठमाडौं भएको बेला आवश्यकताअनुसार १÷२ घन्टा आउनुहुन्छ । लामो समय बिताउनुभएको छैन ।’

पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयमा मात्रै ध्यान दिएर खेलकुदलाई उपेक्षा गरेको धेरैको बुझाई छ । राखेपका एक बोर्ड सदस्य भन्छन्, ‘अहिलेको खेलकुद मन्त्रीले खेलकुदमा ५ मिनेट पनि समय दिन सक्नुभएको छैन ।’

खेलकुद मन्त्रालय बालेन शाह सस्मित पोखरेल सिद्धि व्यञ्जनकार
सम्बन्धित खबर

यो पनि

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली
त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

