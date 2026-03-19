+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुनको सिक्री लुट्ने गिरोहका ५ जना पक्राउ

सुनको सिक्री लुट्ने गिरोहका पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १३:३२
प्रतीकात्मक तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनको सिक्री लुट्ने गिरोहका पाँच जनालाई प्रहरीले काठमाडौंको पैयुँटारबाट पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ पर्नेहरूमा नुवाकोट र सोलुखुम्बुका १९ देखि ४४ वर्षका पाँच जना छन्।
  • गिरोहले गत चैतदेखि विभिन्न स्थानमा महिलाको सिक्री थुतेर लुटपाट गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । सुनको सिक्री लुट्ने गिरोहका पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा नुवाकोटको ककनी नगरपालिका–३ का २१ वर्षीय सविन तामाङ, सोही ठाउँका २६ वर्षीय विमल तामाङ, सोही ठाउँका २१ वर्षीय सुजन तामाङ, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका घर भएका ४४ वर्षीय सतिस अमातय र सोलुखुम्बु घर भएका १९ वर्षीय रितिका माझी छन् ।

गत चैत १२ गते मातातीर्थस्थित फन पार्कमा हिँडिरहेका बेला मोटरसाइकलमा आएका २ जनाले एक महिलाको गलाको सिक्री थुतेर फरार भएका थिए ।

१९ चैतमा नैकापमा हिँडिरहेकी ७० वर्षीया महिलाको गलाको सिक्री थुतेर एउटा समूह फरार भएको थियो ।

६ वैशाखमा चन्द्रागिरीमा हिँडिरहेको अवस्थामा मोटरसाइकलमा आएको समूहले एक महिलाको सिक्री थुतेको थियो ।

अहिले पक्राउ परेका समूह यही सिक्री थुत्नेमा संलग्न रहेको प्रहरीले बताएको छ । उनीहरूलाई काठमाडौं पैयुँटारबाट प्रहरी वृत्त थानकोटको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरूको साथबाट १२.९० ग्राम सुन, ठूलो रेन्ची, सानो रेन्ची, खुकुरी, पेचकस समेत बरामद भएको छ ।

नेपाल प्रहरी सिक्री लुट्ने पक्राउ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिन्धुली हिरासतमा मृत्यु प्रकरण : डीआईजी आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति

सिन्धुली हिरासतमा मृत्यु प्रकरण : डीआईजी आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति
नेपाल प्रहरीले भन्यो- टाठाबाठाले सुकुमवासीको पहिचान दुरुपयोग गरे

नेपाल प्रहरीले भन्यो- टाठाबाठाले सुकुमवासीको पहिचान दुरुपयोग गरे
४० बढी महिलालाई ठगी गर्ने युवक समातिए

४० बढी महिलालाई ठगी गर्ने युवक समातिए
थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती नजिक प्रहरीले राख्यो सीसीटीभी

थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती नजिक प्रहरीले राख्यो सीसीटीभी
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली
कास्की प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’बाट एकैरात १२२ जना पक्राउ

कास्की प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’बाट एकैरात १२२ जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित