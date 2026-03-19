+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमवासी :

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको होल्डिङ सेन्टर पुगेकी सुकुमवासी सम्झना भन्छिन्- शरीर थरथर काँपिरहेको छ । औषधि खान पाएको छैन । पेट भोकै छ । हिजो रातभर सुत्न सकिनँ ।

पुष्पराज चौलागाईं पुष्पराज चौलागाईं
२०८३ वैशाख १३ गते २१:०९
दशरथ रंगशालास्थित होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदै मनोहरास्थित सुकुमवासी बस्तीकी सम्झना राई ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती भत्काएर २१९ परिवारलाई दशरथ रंगशालाको होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको छ।
  • बस्ती भत्किँदा धेरैले औषधि छुटेको, खाना नखाएको र स्वास्थ्य समस्या देखिएको स्वास्थ्यकर्मीले बताए।
  • स्वास्थ्य परीक्षणमा ४७ जनामा कमजोरी, रक्तचाप समस्या देखिएको र एक वृद्ध मिर्गौलाको बिरामी वीर अस्पताल रेफर गरिएको छ।

१३ वैशाख, काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको होल्डिङ सेन्टरमा ६० वर्षीया सम्झना राई काँपिरहेकी छन् । भिडको बीच भुईंमा टुसुक्क बसेकी सम्झनाको अनुहार फिक्का छ । आँखा रसाएका छन् ।

उनलाई उच्च रक्तचापको पुरानो समस्या छ । नियमित औषधि खानुपर्छ । रगत पातलो गर्ने औषधि पनि लिँदै आएकी छिन् ।

‘शरीर थरथर काँपिरहेको छ । औषधि खान पाएको छैन । पेट भोकै छ । हिजो रातभर सुत्न सकिनँ,’ उनले आँसु झार्दै परीक्षण गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीसँग भनिन्।

सम्झनाको आवाज मधुरो छ । केही क्षण बोल्दा पनि थाक्छिन् । ‘अब केही बाँकी रहेन,’ आँसु पुस्दै उनले भनिन् । उनी १४ वर्षदेखि मनोहरा किनारको टहरामा बस्दै आएकी थिइन् । सानो टहरामा तीनवटा साना कोठा थिए ।

उनका श्रीमान् घरमा रंङरोगनको काम गर्छन् । सम्झना दम्पतीले त्यहीँ बसेर जीवन धानिरहेका थिए ।

तर, आइतबार बिहानै सरकारको डोजर पुग्यो । र, टहरा क्षणभरमै भत्कियो । ‘हामीलाई सामान सार्ने समयसमेत दिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘एक्कासि डोजर चलाइयो ।’

हतारमा सामान निकाल्दा धेरै सर-सामान हरायो । हतारमा सधैं खाने गरेको औषधिसमेत छुट्यो । ‘औषधि कता पर्‍यो पर्‍यो । फेर्ने लुगासमेत छैन,’ उनी भावुक सुनिइन् ।

सम्झनाको शरीर पहिले जस्तो छैन । केही वर्षअघि उनलाई एक्कासि पक्षघात भयो । ‘राति उठ्दा खुट्टा चलेन,’ उनी सम्झिन्छिन् ।

त्यसपछि २० दिनसम्म हात-खुट्टा चलेनन् । अहिले पनि एउटा हात र एउटा खुट्टा राम्रोसँग चल्दैन । त्यसैले सामान सार्ने, भागदौड गर्ने अवस्था थिएन । उनलाई हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ ।

घर भत्काउने डोजर आउने डरले सम्झना र उनका श्रीमान् रातभरि टहराको छेउछाउमै बसिरहे ।

अहिले सामान चौरमा थुपारिएको छ । श्रीमान् सामान कुरेर बसेका छन् । ‘पानी परिरहेको छ । सबै सामान भिज्यो होला,’ सम्झना बाहिर हेर्दै भन्छिन् ।

आइतबार दिउँसो नाम दर्ता गर्न रंगशाला आइपुगेकी सम्झनाले दुई दिनदेखि राम्रोसँग खाना खाएकी छैनन् ।

‘पिर परेपछि खाना खान के मन लाग्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘बेलुका कहाँ बस्ने हो, श्रीमान् उता हुनुहुन्छ । म यता छु ।’

राई दम्पतीका विवाहित एक छोरी छिन् । अहिले उनीहरू एकअर्काका सहारा बनेका छन् । होल्डिङ सेन्टरको भिडमा बसिरहेकी सम्झनाको चिन्ता छ, ‘श्रीमान्‌ले यो झरीमा कसरी रात काट्लान् ?’

सम्झनाले गहिरो श्वास फेरिन्, ‘मेरो त दुर्भाग्य नै रहेछ । बाध्यताले काठमाडौं आइयो । अहिले बस्ने ठाउँ पनि रहेन ।’

यही भिडबीच स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका ४६ वर्षीय गोपाल सुनारको अनुहारमा पनि चिन्ता र थकान प्रष्ट देखिन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले उनको रक्तचाप जाँच्दा मेसिनमा १६०/१००अंक देखियो । ‘प्रेसर त निकै बढेको रहेछ,’ स्वास्थ्यकर्मी इन्दिरा पोखरेलले भनिन् ।

गोपाल छक्क परे । उनी उच्च रक्तचापका नियमित बिरामी होइनन् । ‘म त औषधि खाने बिरामी होइन,’ उनले सुस्तरी भने, ‘धेरै तनाव भयो । यसले पनि बढ्यो कि ।’

सरकारले जडिबुटीमा बनाएको सानो टहरा भत्काएपछि धेरै तनाव भएको उनले सुनाए । ‘दुई–तीन वर्षदेखि त्यहीँ बसेका थियौं । अब छोराछोरीको बिल्चली हुने भयो,’ गोपालले निरास हुँदै भने ।

गोपालका श्रीमती र तीन सन्तान छन् । श्रीमती र छोराछोरी सामान कुरेर जडिबुटीमा बसेका छन् । भएका सामान पनि पानी परेकाले अस्तव्यस्त भएको उनले सुनाए ।

‘सब सामान त्यहीँ बर्बाद भयो । सामान हतारमा एक ठाउँमा थुपारेर छोपेर राखिएको छ,’ गोपालले सुनाए, ‘दर्के पानी सबै समान भिज्यो होला ।’

उनलाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ता परिवारको छ । ‘म यहाँ छु । बच्चा र श्रीमती जडिबुटीमा छन् । दर्के झरीमा खुला आकाशमुनि उनीहरू कसरी बसे होलान्,’ उनका आँखा रसाए ।

गोपालकी १२ वर्षकी ठूली वर्षकी छोरी, सात वर्षकी अर्की छोरी र ६ वर्षका छोरा छन् । उनीहरू नजिकैको विद्यालयमा पढ्छन् । एकजना कक्षा एक, अर्का कक्षा तीन र अर्का कक्षा पाँचमा पढ्छन् ।

घर भत्किएपछि उनीहरूको पढाइ पनि अन्योलमा परेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा आएदेखि गोपाल एकछिन थिरले बस्न सकेका छैनन् ।

‘टाउको दुखिरहेको छ । मन अस्थिर छ । पेट पोलिरहेको छ,’ उनले सुनाए ।

सुकुमवासीको बस्ती रहेको संरचना भत्काएसँगै उनीहरू दशरथ रंगशाला होल्डिङ सेन्टर पुगेका छन् ।

थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल लगायतका सुकुमवासी बस्तीबाट २१९ परिवार घरबारविहीन भएको भन्दै नाम लेखाउन पुगेका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा होल्डिङ सेन्टर बनाएर सरकारले सुकुमवासीको स्क्रिनिङ गरिरहेको छ । सँगसँगै स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिरहेको छ । आइतबार साँझसम्म ४७ जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको हेल्थ डेस्कमा बसेर स्वास्थ्य जाँच गरिरहेकी इन्दिरा पोखरेलका अनुसार, धेरैजसो स्वास्थ्य जाँच गरेकाहरूमा कमजोरी हुने, रक्तचाप (प्रेसर) कम हुने लगायतका समस्या देखिएको छ ।

केही भने दीर्घकालीन रोग भएका बिरामी पनि सम्पर्कमा पुगेका छन् । बस्ती भत्किँदा औषधि छुटेको र निकाल्न नभ्याएकाले खान नपाएको गुनासो गरिरहेको उनले बताइन् ।

एकजना वृद्ध बिरामी मिर्गौला फेल भएका पनि भेटिएको उनले बताइन् । ‘उहाँलाई चाहिँ वीर अस्पताल रेफर गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।

बस्ती भत्किने चिन्ताले आफूहरू रातभर नसुतेको, खाना खान मन नभएकाले नखाएको पृष्ठभूमि स्वास्थ्य चाँजका क्रममा सुकुमवासीहरूले सुनाएको पोखरेलले बताइन् ।

‘राति खानै नखाइ सुतियो, डर पनि लाग्यो । सोही कारण पनि खुट्टा थरथर काँपेको छ,’ स्वास्थ्य जाँच गराउन आएकाहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै पोखरेलले सुनाइन् ।

उनका अनुसार, कमजोरी भएकाहरूलाई जीवन जल दिइएको छ । नियमित औषधि सेवन गरिरहेका दीर्घकालीन बिरामीहरूलाई भने औषधि वितरण नगरिएको पनि उनले बताइन् ।

‘अहिलेसम्म कमजोरी भएर, ब्लड प्रेसर कमी भएर आउनुभएको छ । एकजना वृद्ध चाहिँ मिर्गौलाको बिरामी हुनुहुँदो रहेछ । उहाँलाई वीर अस्पताल रेफर गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरैजसो ब्लड प्रेसर लो भएर आउनुभएको छ ।’

लेखक
पुष्पराज चौलागाईं

अनलाइनखबरमा आबद्ध चौलागाईं स्वास्थ्य विटमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित