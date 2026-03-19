सामाजिक सञ्जालमा औषधिबारे सल्लाह दिने डाक्टरलाई काउन्सिलले कारबाही गर्ने

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालमार्फत औषधि र उपचारसम्बन्धी सल्लाह दिने चिकित्सकहरूलाई सचेत गराएको छ ।

२०८३ वैशाख ४ गते १६:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालमार्फत औषधि र उपचारसम्बन्धी सल्लाह दिने चिकित्सकहरूलाई सचेत गराएको छ।
  • काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालमा औषधि प्रयोग र उपचार सल्लाह दिनु स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने उल्लेख गरेको छ।
  • काउन्सिलले मापदण्ड पालना नगर्ने चिकित्सकमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

४ चैत,काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालमार्फत औषधि र उपचारसम्बन्धी सल्लाह दिने चिकित्सकहरूलाई सचेत गराएको छ ।

काउन्सिलले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायत सामाजिक सञ्जालमा ‘अनलाइन परामर्श’ को नाममा चिकित्सकहरूले विभिन्न रोगका उपचार विधि, औषधि प्रयोग र स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता सामग्रीका कारण बिरामीले आफैं औषधि प्रयोग गर्ने, गलत उपचार अपनाउने तथा स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै काउन्सिलले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले प्रत्यक्ष परीक्षण र आवश्यक जाँचबिनाविना सामाजिक सञ्जालमार्फत औषधि प्रयोग गर्न सुझाउनु वा उपचार सल्लाह दिनु जोखिमपूर्ण हुन्छ,’सुचनामा भनिएको छ, यस्ता गतिविधिले बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्ताउँछ ।’

काउन्सिलले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकमीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै केही मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बिरामीसम्बन्धी भिडियो वा सामग्री सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति र पहिचानको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत बिरामीलाई औषधि प्रयोग गर्न प्रत्यक्ष सल्लाह नदिन आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना र परामर्श वैज्ञानिक आधार, प्रमाणित तथ्य र पेशागत आचारसंहिताअनुसार मात्र र चिकित्सकीय निर्णय सामाजिक सञ्जालको जानकारीका आधारमा नभई प्रत्यक्ष परीक्षण र प्रमाणित उपचार पद्धतिका आधारमा गर्नुपर्ने काउन्सिलले जनाएको छ ।

काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा। सतिस कुमार देवले जारी गरेको उक्त सूचनामा मापदण्ड पालना नगरेमा सम्बन्धित चिकित्सक वा स्वास्थ्यकमीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ ।

औषधि डाक्टर
बाथको औषधिले हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम घटाउने वैज्ञानिकहरूको खुलासा

फार्मेसी खापाभित्रबाट औषधिहरूको रात्रीकालीन गन्थन

९८ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न उद्योगीलाई आग्रह

संगीतले गर्छ मनोरञ्जनसँगै औषधिको पनि काम

‘नेपाल फर्मा एक्स्पोको दशौं संस्करण फागुन २८ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदै

बिरामीले पाउँदैनन् औषधि, अस्पतालमै गुज्रिन्छ म्याद

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

