जिन्स पहिरनसँग लगाउँदा स्टाइलिस देखाउने यी ५ फुटवेयर

आजभोलि फेसन केवल राम्रो कपडा लगाउने कुरामा मात्र सीमित छैन, त्यससँग मिल्ने फुटवेयर छनोट गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । विशेषगरी जिन्स यस्तो पहिरन हो, जुन प्रायः सबै उमेर समूहका मानिसहरूको रोजाइमा पर्ने गर्छ ।
कलेज जानुहोस्, अफिस, साथीहरूसँग घुम्न वा सामान्य दैनिक प्रयोग, जिन्सले सधैं सहज र स्टाइलिस लुक दिन्छ । तर धेरैजसो मानिसले राम्रो जिन्स लगाए पनि त्यससँग मिल्ने जुत्ता वा फुटवेयरमा खास ध्यान दिँदैनन् । जबकि सही फुटवेयरले व्यक्तित्वलाई अझ आकर्षक, स्मार्ट र फेसनेबल बनाउन सक्छ ।
फेसन विशेषज्ञहरूका अनुसार एउटै जिन्सलाई फरक–फरक फुटवेयरसँग मिलाएर लगाउँदा नयाँ लुक सिर्जना गर्न सकिन्छ । कहिले क्याजुअल, कहिले क्लासी त कहिले बोल्ड स्टाइल पनि देखाउन सकिन्छ । त्यसैले, आफ्नो स्टाइल, अवसर र कम्फर्टलाई ध्यानमा राखेर फुटवेयर छनोट गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
कुन बेला कस्तो फुटवेयर ?
१. ह्वाइट स्नीकर्स
जिन्ससँग सबैभन्दा धेरै रुचाइने र कहिल्यै आउट अफ फेसन नहुने फुटवेयर हो– ह्वाइट स्नीकर्स । सेतो रङका स्नीकर्स ब्लू, ब्ल्याक वा ग्रे जुनसुकै जिन्ससँग सजिलै मेल खान्छन् । विशेषगरी क्याजुअल र कम्फर्टेबल लुक चाहने युवापुस्ताका लागि यो उत्कृष्ट विकल्प मानिन्छ ।
कलेज, शपिङ, यात्रा वा साथीहरूसँगको भेटघाटमा ह्वाइट स्नीकर्सले स्मार्ट र फ्रेश लुक दिन्छ । यसको अर्को विशेषता भनेको यसको बहुउपयोगिता हो । टी–सर्ट, शर्ट, हुडी वा ज्याकेट– जुनसुकै स्टाइलसँग पनि स्नीकर्स सजिलै फिट हुन्छन् । लामो समयसम्म हिँड्दा पनि आरामदायी हुने भएकाले दैनिक प्रयोगका लागि धेरै उपयुक्त हुन्छ ।
अहिले बजारमा साधारण डिजाइनदेखि ट्रेन्डी प्लेटफर्म स्नीकर्ससम्म विभिन्न डिजाइन उपलब्ध छन् । यदि तपाईं आफ्नो लुकलाई सिम्पल तर आकर्षक बनाउन चाहनुहुन्छ भने, जिन्ससँग ह्वाइट स्नीकर्स लगाउनु उत्तम विकल्प बन्न सक्छ । यसले स्टाइलिस मात्र होइन, आत्मविश्वासी पनि देखाउँछ ।
२. ब्लक हिल्स
यदि तपाईं जिन्समा अलिक क्लासी र एलिगेन्ट लुक चाहनुहुन्छ भने ब्लक हिल्स राम्रो विकल्प हुनसक्छ । विशेषगरी पार्टी, अफिस मिटिङ वा विशेष कार्यक्रममा जिन्ससँग ब्लक हिल्स लगाउँदा आधुनिक र स्टाइलिस लुक प्राप्त हुन्छ ।
साधारण हिल्सको तुलनामा ब्लक हिल्स बढी आरामदायक मानिन्छ, किनकि यसले खुट्टामा राम्रो सन्तुलन दिन्छ । ब्लक हिल्सको विशेषता भनेको यसले उचाइ बढाएर व्यक्तित्वलाई अझ आकर्षक बनाउनु हो । स्किनी जिन्स, स्ट्रेट फिट जिन्स वा क्रप जिन्ससँग यसको संयोजन निकै सुन्दर देखिन्छ । साथै, लामो समयसम्म लगाउँदा पनि खुट्टामा कम थकान महसुस हुन्छ ।
आजकल न्युट्रल रङका ब्लक हिल्स धेरै ट्रेन्डमा छन्, जसले विभिन्न प्रकारका आउटफिटसँग सजिलै मेल खान्छन् । यदि अफिसपछि सीधै पार्टीमा जान चाहनुहुन्छ भने पनि ब्लक हिल्स उत्कृष्ट विकल्प बन्न सक्छ । यसले तपाईंको सम्पूर्ण फेसन स्टाइललाई एकैपटक स्मार्ट र ग्ल्यामरस बनाइदिन्छ ।
३. लोफर्स
लोफर्स आजभोलि युवापुस्तादेखि अफिस जाने व्यक्तिहरूसम्मको पहिलो रोजाइ बन्दै गएको छ । यो फुटवेयर हेर्दा साधारण देखिए पनि निकै क्लासी र स्टाइलिस हुन्छ ।
जिन्ससँग लोफर्स लगाउँदा स्मार्ट र प्रोफेशनल लुक प्राप्त हुन्छ, त्यसैले अफिस जाँदा लगाउनका लागि यो उत्कृष्ट विकल्प मानिन्छ । लोफर्सको मुख्य विशेषता भनेको यसको कम्फर्ट हो । यसलाई लामो समयसम्म लगाउँदा पनि खुट्टा धेरै थाक्दैन । एंकल लेंथ जिन्स, स्ट्रेट जिन्स वा स्लिम फिट जिन्ससँग लोफर्स निकै राम्रो देखिन्छ । पुरुष र महिला दुवैका लागि विभिन्न डिजाइन र रङमा लोफर्स उपलब्ध छन् ।
यदि तडकभडकभन्दा सिम्पल तर आकर्षक स्टाइल मन पराउनुहुन्छ भने लोफर्स तपाईंका लागि परफेक्ट हुनसक्छ । यसले व्यक्तित्वलाई परिपक्व र व्यवस्थित देखाउँछ । साथै औपचारिक र अनौपचारिक दुवै अवसरमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिने भएकाले लोफर्स अहिलेको ट्रेन्डिङ फुटवेयरमध्ये एक बनेको छ ।
४. एंकल बुट्स
बोल्ड, ट्रेन्डी र वेस्टर्न लुक मन पराउनेहरूका लागि एंकल बुट्स उत्कृष्ट विकल्प हो । विशेषगरी स्किनी जिन्स वा रिप्ड जिन्ससँग एंकल बुट्सको संयोजन निकै आकर्षक देखिन्छ । यसले तपाईंको स्टाइललाई फेसनेबल र आत्मविश्वासी बनाउँछ ।
चिसो मौसममा एंकल बुट्स झन् उपयोगी मानिन्छ । यात्रा, आउटिङ, कन्सर्ट वा विशेष कार्यक्रमका लागि यो निकै लोकप्रिय फुटवेयर हो । अहिले लेदर, सुएड र विभिन्न डिजाइनका एंकल बुट्स बजारमा सजिलै पाइन्छन् । ब्ल्याक वा ब्राउन रङका बुट्स धेरै आउटफिटसँग सजिलै मिल्छन् ।
एंकल बुट्सले साधारण जिन्सलाई पनि स्टाइलिस बनाइदिन्छ । यदि आफ्नो फेसनमा अलिक फरकपन ल्याउन यो राम्रो विकल्प हुनसक्छ । ज्याकेट, कोट वा ओभरसाइज टपसँग यसको संयोजन झन् आकर्षक देखिन्छ । आधुनिक फेसन मन पराउनेहरूका लागि एंकल बुट्स अहिलेको सबैभन्दा चर्चित फुटवेयरमध्ये एक हो ।
५. ब्याले फ्ल्याट्स
साधारण, सहज र एलिगेन्ट लुक चाहनेहरूका लागि ब्याले फ्ल्याट्स उत्कृष्ट विकल्प हो ।विशेषगरी महिलाहरूले जिन्ससँग ब्याले फ्ल्याट्स लगाउँदा सफा, आकर्षक र फेमिनिन लुक प्राप्त गर्छन् । डेट, क्याजुअल मिटअप वा दैनिक प्रयोगका लागि यो निकै लोकप्रिय फुटवेयर मानिन्छ ।
ब्याले फ्ल्याट्सको मुख्य फाइदा भनेको यसको सहजता हो । यसमा हिल नहुने भएकाले लामो समयसम्म लगाउँदा पनि आराम महसुस हुन्छ । स्किनी जिन्स, क्रप जिन्स वा एंकल जिन्ससँग यसको संयोजन निकै सुन्दर देखिन्छ ।
अहिले साधारण डिजाइनदेखि स्टोन, बो वा प्रिन्टेड डिजाइनसम्म विभिन्न प्रकारका ब्याले फ्ल्याट्स बजारमा उपलब्ध छन् । यदि तपाईं धेरै भारी वा हाई हिल फुटवेयर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने ब्याले फ्ल्याट्स उत्तम विकल्प बन्न सक्छ । यसले कम मेहनतमै तपाईंलाई स्टाइलिस र आकर्षक देखाउन मद्दत गर्छ ।
