+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एप्पल म्याप्समा आईओएस २६.५ अपडेट : स्मार्ट सर्च सिफारिस र विज्ञापनको तयारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते ६:३०

एप्पलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आईफोन अपडेट आईओएस २६.५ सँगै एप्पल म्याप्समा केही महत्त्वपूर्ण नयाँ सुविधाहरू थपिएका छन्। यस अपडेटले प्रयोगकर्ताको खोजी अनुभवलाई सहज बनाउनुका साथै व्यावसायिक विज्ञापनका लागि पनि बाटो खोलेको छ।

‘सजेस्टेड प्लेसेस’ फिचर

एप्पल म्याप्सको सर्च बारमा ट्याप गर्नेबित्तिकै अब दुईवटा ‘सजेस्टेड प्लेसेस’ देखिनेछन्। यो फिचरले मुख्यतया दुईवटा कुराका आधारमा ठाउँहरू सिफारिस गर्छ- तपाईँको वरपर कुन ठाउँ ट्रेन्डिङमा छ र तपाईँले भर्खरै के कुरा सर्च गर्नुभएको थियो।

उदाहरणका लागि, यदि तपाईँ काठमाडौंमा हुनुहुन्छ भने यसले स्थानीय चर्चित ठाउँहरू देखाउँछ, तर यदि तपाईँले भर्खरै न्यूयोर्कको बारेमा सर्च गर्नुभएको छ भने यसले न्यूयोर्कका चर्चित स्थानहरू सिफारिस गर्न थाल्छ। यो सूची म्याप्स खोल्दापिच्छे नयाँ जानकारीका साथ अपडेट भइरहन्छ।

विज्ञापन सपोर्टको सुरुवात

आईओएस २६.५ अपडेटसँगै एप्पल म्याप्समा विज्ञापन देखाउन मिल्ने प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरिएको छ। हाल अमेरिका र क्यानडाका प्रयोगकर्ताहरूले म्याप्स खोल्दा एउटा ‘पप-अप’ सूचना देख्नेछन्, जसले भविष्यमा म्याप्समा विज्ञापन देखिन सक्ने जानकारी दिन्छ। यद्यपि, एप्पलले यी विज्ञापनहरू यसै वर्षको ‘समर’ देखि मात्र आधिकारिक रूपमा सुरु गर्ने बताएको छ।

गोपनीयता र सुरक्षा

विज्ञापनका बारेमा चिन्ता गर्ने प्रयोगकर्ताहरूका लागि एप्पलले स्पष्ट पारेको छ कि विज्ञापन सम्बन्धी जानकारीहरू प्रयोगकर्ताको ‘एप्पल एकाउन्ट’ सँग जोडिने छैनन्।

म्याप्सले देखाउने विज्ञापनहरू प्रयोगकर्ताको तत्कालको लोकेसन, सर्च गरिएका शब्दहरू वा म्यापमा हेरिरहेको क्षेत्रमा मात्र आधारित हुनेछन्।

धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले एप्पल म्याप्समा विज्ञापन सुरु भइसकेको दाबी गरे पनि हाललाई यो केवल भविष्यको रोलआउटका लागि गरिएको तयारी मात्र हो।

एप्पल म्याप्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बेइजिङ पुगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, समकक्षी सीसँग भेट्ने

बेइजिङ पुगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, समकक्षी सीसँग भेट्ने
अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, युरो र पाउण्डको घट्यो

अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, युरो र पाउण्डको घट्यो
डोटीको चनुकाँडामा हावाहुरी र असिनापानीले ठूलो क्षति

डोटीको चनुकाँडामा हावाहुरी र असिनापानीले ठूलो क्षति
श्रम संस्कृति पार्टीमा सुदनका तर्फबाट प्रकाश उपाध्यक्ष, टीकाराम सचिव

श्रम संस्कृति पार्टीमा सुदनका तर्फबाट प्रकाश उपाध्यक्ष, टीकाराम सचिव
रिफर्म यूकेको उदयले बेलायती राजनीति तरङ्गित

रिफर्म यूकेको उदयले बेलायती राजनीति तरङ्गित
धितो लिलाम गर्दा बैंक सीईओ पक्राउ गैरकानुनी, सर्वसाधारणको बचत जोखिममा

धितो लिलाम गर्दा बैंक सीईओ पक्राउ गैरकानुनी, सर्वसाधारणको बचत जोखिममा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित