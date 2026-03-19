+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बेइजिङ पुगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, समकक्षी सीसँग भेट्ने

ट्रम्पलाई बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ उपराष्ट्रपति हान झेङले स्वागत गरेका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते ५:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तीनदिने भ्रमणका लागि चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन्।
  • ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध र विश्व शान्तिका विषयमा गहन विचार विमर्श गर्ने चीनको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
  • दुई महाशक्ति राष्ट्रका प्रमुखबीचको यो भ्रमणलाई विश्वभर चासोका साथ हेरिएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तीनदिने भ्रमणका लागि चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको निमन्त्रणामा उनी बुधबार साँझ बेइजिङ पुगेका हुन् ।

ट्रम्पलाई बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ उपराष्ट्रपति हान झेङले स्वागत गरेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको यो करिब नौ वर्षयताको पहिलो चीन भ्रमण हो भने नोभेम्बर २०१७ पछिको दोस्रो चीन भ्रमण हो ।

चीन बसाइको क्रममा ट्रम्पले समकक्षी सी जिनफिङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुई नेताबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा विश्व शान्ति र विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख विषयमा गहन विचार–विमर्श हुनेछ । दुई महाशक्ति राष्ट्रका प्रमुखबीचको यो भ्रमणलाई विश्वभर चासोका साथ हेरिएको छ ।

वार्तामा व्यापार, ताइवान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा इरानसँग सम्बन्धित युद्ध मुख्य एजेन्डा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

मंगलबार ट्रम्पले आफूले सीसँग इरानबारे ‘लामो छलफल’ गर्ने बताएका थिए । तर पनि भ्रमणको मुख्य केन्द्र व्यापार नै रहने स्पष्ट पारेका थिए ।

ट्रम्प करिब एक दशकपछि चीन भ्रमणमा गएकाले त्यसलाई आफैंमा विशेष मानिएको छ । साथै, सीसँग भेटवार्ता विश्वव्यापी भू–राजनीतिक र आर्थिक अनिश्चितता चुलिएको समयमा हुन लागेकाले पनि यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

ट्रम्प–सी शिखर वार्ता यसै वर्षको सुरुतिर हुने अपेक्षा गरिए पनि इरान युद्धका कारण ढिलाइ भएको थियो ।

‘व्यापार ट्रम्पका लागि विशेष रूपमा राजनीतिक प्रभाव भएको विषय हो, किनभने यसले प्रतिस्पर्धालाई मतदाताले सजिलै बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्छ,’ नेदरल्यान्ड्सको लाइडेन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका सहप्राध्यापक तथा कार्यक्रम प्रमुख साल्भाडोर सान्तिनो रेगिल्मेले भनेका छन्, ‘तर वास्तविक गहिरो द्वन्द्व शक्ति संरचना, वैधता र विश्व व्यवस्थाको भावी स्वरूपसँग सम्बन्धित छ ।’

ट्रम्पको चीन भ्रमण डोनाल्ड ट्रम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित