इटहरीको डाइभर्सनमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते ९:४९

१५ वैशाख, सुनसरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका– ५ मा स्कुटर दुर्घटना हुँदा एक जानको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा भोक्राहा–६ का ३५ वर्षीय राजवीरेन उराउ रहेको सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

गएराति पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत इटहरी–५ कलंकीमा निर्माणाधीन ‘डाइभर्सन’मा को २ प ४५८९ नम्बरको स्कुटर आफैँ अनियन्त्रित पल्टिँदा उराँव गम्भीर घाइते भएका थिए ।

उनलाई उपचारका लागि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएकामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिका सुनसरी स्कुटर दुर्घटना
तेस्रो त्रैमाससम्म ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ

तेस्रो त्रैमाससम्म ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ
‘इम्पेरिमेन्ट चार्ज’ घट्दा नबिल बैंकको नाफा ३३ प्रतिशत बढ्यो

‘इम्पेरिमेन्ट चार्ज’ घट्दा नबिल बैंकको नाफा ३३ प्रतिशत बढ्यो
सिद्धार्थ बैंकको नाफा २० प्रतिशत बढ्यो

सिद्धार्थ बैंकको नाफा २० प्रतिशत बढ्यो
दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमणमा

दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमणमा
इरानले पाठएको नयाँ प्रस्तावप्रति खुशी छैनन् ट्रम्प

इरानले पाठएको नयाँ प्रस्तावप्रति खुशी छैनन् ट्रम्प
शैक्षिकसत्र सुरु, आजदेखि भर्ना, २१ गतेदेखि पढाइ

शैक्षिकसत्र सुरु, आजदेखि भर्ना, २१ गतेदेखि पढाइ

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

