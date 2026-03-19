+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पुरानो साडीबाट छोरीका लागि बनाउन सकिन्छ आकर्षक पहिरन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते ११:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पुरानो साडीलाई रिसाइकल गरेर छोरीका लागि लहेंगा, फ्रक, कुर्ता सुरुवाल र स्कर्ट टपजस्ता आकर्षक कपडा बनाउन सकिन्छ।

साडी यस्तो पहिरन हो जुन हरेक नेपाली महिलासँग प्रायः हुन्छ । विशेष गरी विवाह, ब्रतबन्ध, दशैं–तिहार जस्ता विशेष अवसरमा लगाइएका सिल्क, बनारसी, पट्टु वा जर्जेटका साडीहरू धेरै महिलाहरूले वर्षौंसम्म सुरक्षित राखेका हुन्छन् ।

यी साडीको कपडा उच्च गुणस्तरको हुने भएकाले राम्रोसँग राखेमा दशकौंसम्म पनि टिक्छन् । तर एउटै साडी बारम्बार लगाउँदा दिक्क लाग्न सक्छ र कहिलेकाहीँ फेसन पनि पुरानो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पुराना साडीलाई फाल्ने वा थन्क्याउने होइन, बरु नयाँ तरिकाले रिसाइकल गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

विशेष गरी छोरी वा घरका साना बच्चीहरूका लागि विभिन्न आकर्षक कपडा तयार पार्न सकिन्छ । यसले पुरानो साडीलाई नयाँ जीवन दिन्छ, पैसा बचाउँछ, पर्यावरण संरक्षण गर्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बच्चीलाई आमाको माया र स्नेहको स्पर्श दिन्छ ।

पुरानो साडीबाट बच्चाको कपडा बनाउँदा हुने फाइदा

साडीमा आमाको विवाह, विशेष समारोह वा यादगार क्षणहरू जोडिएका हुन्छन् । त्यही कपडाबाट बनेको लहेंगा वा फ्रक लगाउँदा छोरीलाई आमासँग जोडिएको अनुभूति हुन्छ ।

पुरानो साडीबाट नयाँ ड्रेस बनाउँदा आर्थिक बचत हुन्छ । नयाँ कपडा किन्नुपर्दैन । एउटै साडीबाट २–३ वटा बच्चाका आउटफिट बन्न सक्छन् ।

यो पर्यावरणमैत्री पनि हुन्छ । किनकी कपडा फाल्दा हुने प्रदूषण घट्छ । टेक्सटाइल वेस्ट कम हुन्छ । छोरीको उमेर, रङ रुचि र शरीर अनुसार डिजाइन गर्न सकिन्छ । जरी, बोर्डर वा पल्लुको सुन्दर भाग प्रयोग गरेर प्रिमियम लुक दिन सकिन्छ ।

सिल्क वा गुणस्तरीय कपडा भएकाले बच्चाको कपडा पनि लामो समय टिक्छ र धुँदा पनि राम्रो रहन्छ । पुरानो साडीबाट बनाउन सकिने केही लोकप्रिय र आकर्षक डिजाइनहरू

१. लहेंगा चोली

साडीको पल्लुको भागलाई मुख्य स्कर्ट (लहेंगा) को रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । पल्लुमा रहेको जरी वा बोर्डरले लहेंगालाई स्वाभाविक रूपमा सुन्दर बनाउँछ । तल्लो भाग फ्लेयर दिनका लागि अतिरिक्त कपडा जोड्न सकिन्छ । माथि सानो चोली बनाउन साडीको बाँकी भाग प्रयोग गर्नुपर्छ ।

यदि साडीमा हेभी वर्क छ भने चोलीमा त्यही काम प्रयोग गर्न सकिन्छ । कम्मरमा इलास्टिक राखेर कपडालाई आरामदायी बनाउनुपर्छ । यसरी साडीबाट बनाएको लेहेंगाले ३–१० वर्षका बालिकाहरूका लागि निकै प्यारो र फेस्टिभ लुक दिन्छ ।

२. फ्रक

साडीको विभिन्न भागलाई जोडेर फुल फ्रक वा अनारकली गाउन बनाउन सकिन्छ । साडीको पल्लु वा बोर्डरलाई फ्रकको तल्लो भागका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । माथिल्लो भागका लागि साडीको अन्य भाग काट्नुपर्छ ।

फ्रकको डिजाइनका लागि अब्रेला कट फ्रक, मिडियम लेन्थ फ्रक र लङ गाउन फ्रक बनाउन सकिन्छ । सिल्क साडीबाट बनेको फ्रकले छोरीलाई राजकुमारी लुक प्रदान गर्न सक्छ ।

फ्रकमा भित्री राखेर बनाइयो भने पारर्दशी हुँदैन । सानो बच्चीका लागि फ्रक बनाउँदा बटन प्रयोग गर्नुपर्छ जसले गर्दा लाउन फुकाल्न सजिलो हुन्छ । साडीको टुक्राबाट खल्ती पनि बनाउन सकिन्छ ।

३. कुर्ता सुरुवाल

साडीको पल्लु वा जिउको भागबाट छोरीका लागि लामो कुर्ता बनाउन सकिन्छ । नेकलाइन, स्लिभमा साडीको बोर्डर प्रयोग गरेर सुन्दर बनाउन सकिन्छ । बाँकी कपडाबाट सुरुवाल÷प्लाजो बनाउनुपर्छ । कुर्तामा साइड स्लिप वा लेस वर्कले कुर्तालाई अझ अकर्षक लुक दिन्छ । यो दैनिक वा विशेष समारहोमा लगाउन सकिन्छ ।

४. स्कर्ट टप

यो सबैभन्दा सजिलो र भर्सटाइल डिजाइन हो । साडीको पल्लु वा जिउको भागलाई ए लाइन र सर्कुलर स्र्कट बनाउन सकिन्छ । टपका लागि साडीको हेभी वर्क गरेको भाग प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्कर्टमा इलास्टिक ब्यान्ड राखेर लगाउन सजिलो बनाउनुपर्छ । यो स्कर्ट टपलाई कुनै विशेष चाडबाड वा कतै विशेष ठाउँमा जाँदा लगाउन सकिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जिल्ला अदालत मोरङले अझै भेटेन विचाराधीन ५० मुद्दाको मिसिल

जिल्ला अदालत मोरङले अझै भेटेन विचाराधीन ५० मुद्दाको मिसिल
स्थानीयसँग विवादमा उत्रिएका सशस्त्रका डिएसपी हमाल बर्दिबासको छिन्नमस्ता बाहिनी तानिए

स्थानीयसँग विवादमा उत्रिएका सशस्त्रका डिएसपी हमाल बर्दिबासको छिन्नमस्ता बाहिनी तानिए
गाउँघरको फलफूल जुटाएर बजारमा ताजा जुस

गाउँघरको फलफूल जुटाएर बजारमा ताजा जुस
के राति फल खानु हानिकारक हुन्छ ? जानौं वास्तविकता

के राति फल खानु हानिकारक हुन्छ ? जानौं वास्तविकता
सुदूरमा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय : सेवा अब झिक्कै–झिक्कै

सुदूरमा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय : सेवा अब झिक्कै–झिक्कै
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो

सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित