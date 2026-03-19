+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौंबाट ११० सुकुमवासीलाई ल्याइयो बनेपा : काम, दाम र पढाइको चिन्ता

0Comments
Shares
कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८३ वैशाख २८ गते ६:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित ११० जनालाई काभ्रेको बनेपा–६ मा रहेको रेडक्रसको प्रशिक्षण केन्द्रमा ल्याइएएको छ।
  • बनेपाको होल्डिङ सेन्टरमा सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समेत छन् ।
  • विस्थापितहरूले खान र बस्न सरकारले दिए पनि रोजगारी, पढाइ र नवजाज शिशुको स्याहारमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।

२८ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई काभ्रेको बनेपा ल्याइएको छ । उपत्यकाका थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा, शंखमुल, बोक्सीघाट र प्रयागघाट लगायतका स्थानबाट विस्थापित भएका ११० सुकुमवासीहरूलाई बनेपा–६ मा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्रशिक्षण केन्द्रमा राखिएको छ ।

होल्डिङ सेन्टर रहेका सुकुमवासीहरू पटकपटक सर्नुपर्दा चिन्तित देखिन्छन् । उनीहरू सबैको साझा प्रश्न सुनिन्छ, ‘सरकारले खान र बस्न त देला तर दिनभरि के काम गर्ने ? परिवारको गुजारा सधैं कसरी चलाउने  ? रोजगारीको लागि के छ विकल्प ?’ सरकारले नै रोजगारीको लागि व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

काठमाडौं– ९ प्रयागघाट सुकुमवासी बस्तीका टेकबहादुर थापाले आफूहरूलाई खानको समस्या भन्दा पनि बासको समस्या भएको गुनासो गरे । उनी माछापोखरीस्थित एक होटलमा ११ दिन बसेर बनेपा आइपुगेका हुन् ।

‘खान त दिनभरि काम गरेर खोले खाउँला तर बास ठाउँठाउँमा सारेर भन्दा पनि कहाँ बस्ने भन्ने कुरा सरकारले तय गरिदियोस्,’ उनले गुनासो गरे ।

३० वर्षदेखि थापाथली बस्दै आएकी धनुषाकी बीमा देवी झाको गुनासो पनि थापाको जस्तै छ । ‘सरकारले चाँडो छानबिन गरिदियोस्, गरिबको उद्धार गरोस्,’ उनको माग छ ।

काठमाडौ–९ स्थित बस्तीमा बस्दै आएकी मनकुमारी सार्कीको भने समस्या अलि फरक छ । विस्थापित हुनुअघि उनी ठेकेदारमार्फत कुचो लगाउने, फूल गोड्ने लगायतका काम गर्थिन् । अहिले उनको काम छुटेको छ ।

‘ठेकेदारले बोलाउँछ तर म जान सकेको छैन । एक त समयले भ्याइँदैन अर्को पैसा छैन । झन् बनेपाबाट त काठमाडौं पुग्न नै दुई घण्टा लाग्दो रहेछ,’ उनको गुनासो छ ।

१४ दिनको सुत्केरीलाई छैन स्याहार

थापाथलीमा बस्दै आएकी २० वर्षीया अन्जली कुमारी महतोलाई चिकित्सकले वैशाख दोस्रो साता नै सुत्केरी हुने समय दिएको थिएका थिए । वैशाख १२ मा घरमै डोजर चल्यो ।

सकिनसकी सामान व्यवस्थापन गरेकी उनलाई सुरुमा बालाजुको होल्डिङ सेन्टर पुर्‍याइयो । ‘मलाई त्यहाँ पुगेपछि सुत्केरी हुने व्यथा लाग्यो, परिवारले नै अस्पताल लग्यो,’ उनले भनिन्, ‘१४ वैशाखामा छोरी जन्मिइन् ।’

सुत्केरी अञ्जली केहीदिन अस्पताल बसेर पुन: बालाजुको होल्डिङ पुगेकी थिइन् । उनलाई पनि बालाजुबाट चार दिन अघि बनेपा ल्याइएको छ । ‘अप्रेसन भएको ज्यान कहिले कता, कहिले कता सारिरहेका छन् । सर्ने क्रममा अप्रेसन गरेको ठाउँमा साह्रै दुख्छ,’ उनको दुखेसो छ ।

अहिले पर्याप्त स्तनपान नहुँदा बच्चालाई समेत समस्या भइरहेको उनले बताइन् । पोषण नपुगेर बच्चा कमजोर हुने चिन्ता उनमा छ । भर्खरै जन्मिएकी दूधे बालकलाई तेल लाउन पनि धौ–धौ भएको उनले बताइन् ।

उनको ७ जनाको परिवार थापाथलीमा मिस्त्रीको काम गरेर पालिएका थिए । त्यो कामको लय अहिले छुटेको उनी बताउँछिन् ।

पढ्नबाट बञ्चित बालबालिका

बनेपाको होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका बालबालिका आफ्नो पढाइ छुटेकोमा चिन्तित देखिन्छन् । होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका ११० जनामध्ये २८ जना विद्यार्थी नै छन् । विद्यालय जाने टुंगो नहुँदा चिन्ता थपिएको उनीहरू सुनाउँछन् ।

गुह्यश्वरी बाल शिक्षा माध्यमिक बिद्यालयमा कक्षा–३ मा पढ्दै गरेकी राधिका महतो अहिले यस्तै अन्योलमा छिन् । ‘हामीलाई बालाजुबाट बनेपा ल्याएको छ, स्कुल खुलेपनि पढ्न जान पाइएन,’ उनले भनिन् ।

उनीजस्तै १३ वर्षीय रोहन परियारलाई पनि पढाइ बिग्रिने चिन्ता छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भएको दुई साता हुनै लाग्दासम्म अझै भर्नाको टुंगो नहुँदा उनीहरूमा चिन्ता थपिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

‘हामीलाई कहिले कहाँ, कहिले कहाँ लिएर जाँदा हाम्रो पढाइ झन् बिग्रिने भयो । जहाँ लगेपनि हामीले पढ्न पाउनुपर्छ,’ रोहनले भने ।

अनलाइनखबरकर्मी होल्डिङ सेन्टर पुग्दा उनीहरूलाई खाना र खाजा खान जाने कुपन वितरण भइरहेको थियो ।

बनेपाको होल्डिङ सेन्टरमा १६ वर्षमुनिका २६ जना, १६–४० वर्षका ३४ जना, ४०–६० वर्षका ३१ जना र ६० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक १९ जना छन् । जसमध्ये १४ दिनको नाबालक १ जना, बौद्धिक अपाङ्ग १ जना, दृष्टिविहीन १ जना र ८० वर्षका एक जना छन् ।

बनेपा सुकुमवासी
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित