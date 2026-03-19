कञ्चनपुरमा नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु, बाजुरामा एक जना बेपत्ता

२८ वैशाख, धनगढी । कञ्चनपुरमा नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर बालकको मृत्यु छ ।
पुनर्वास नगरपालिका-९ (ख) गाँउस्थित दोदा नदीमा नुहाउने क्रममा सोही पुनर्वास-८ (क) गाउँ बस्ने १४ वर्षीय रोहित दौडेको डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पानीमा डुबेर सख्त घाइते भएका उनलाई उपचारको लागि पुनर्वास टाउन हस्पिटल लगिएकोमा थियो तर चिकित्सकले चेकजाँच गर्दा मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यस्तै बाजुरामा खोलामा बालक बेपत्ता भएका छन् । हिमाली गाउँपालिका-१ मैतार्नास्थित कुवाडी खोलामा नुहाउन गएका १४ वर्षीया नवराज थापा बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
चार जना साथिहरु सँगै नुहाउने क्रममा खोलाले थापालाई बगाएपछि बेपत्ता भएका हुन् । उनको खोजतलास जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
