भित्रिँदै पानी पार्ने प्रणाली, देशभर वर्षाको सम्भावना

यो प्रणालीले मध्यमदेखि भारी वर्षा गराउने र जाडो महसुस हुने पूर्वानुमान छ ।  

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते ६:५९

२८ वैशाख, काठमाडौं । देशभर वर्षा गराउने पश्चिमी वायुको अर्को एक प्रणालीले नेपाल भित्रिँदै छ । यो प्रणालीले मध्यमदेखि भारी वर्षा गराउने र जाडो महसुस हुने पूर्वानुमान छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम केन्द्रीय विभागका अर्का सहप्राध्यापक डा. विनोद पोखरेलले पश्चिमी वायुले उत्तरतिरको चिसो हावा नेपाल ल्याउने र यसै हप्ता वर्षासँगै जाडो महसुस हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार वैशाख २८ गते रातिदेखि नेपालभर राम्रै वर्षा हुने सम्भावना छ ।

अर्का मौसमविद उज्ज्वल उपाध्याय पनि यही सोमबार र मंगलबारदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर मध्यमसम्मको र एक–दुई ठाउँमा भारी वर्षा पनि हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

यो प्रणालीले श्रीलंका र भारतका तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेशतिर त यसको अझ बढी प्रभाव पर्ने अनुमान गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो प्रणाली नेपालभर एकदमै छिटो फैलिने सम्भावना छ र देशभर वर्षा गराउने छ ।’

यस्तो छ दुई दिनको मौसम पूर्वानुमान

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु र नेपालको पूर्वी भू–भाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको साथै मध्य र पूर्वी भू–भागको उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय रेखाको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ । त्यसैले बादल लाग्ने र पानी पर्ने गतिविधि भइरहेको छ ।

विभागका अनुसार वैशाख २८ गते दिउँसो देशका हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको छ । रातिमा भने कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा वा हिमपातको सम्भावना छ ।

वैशाख २९ गते दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा, बाँकी हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा तराई भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ ।

रातिमा भने कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा वा हमपातको सम्भावना छ ।

प्रि–मनसुन अवधि (मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडिको समय)मा पटक–पटक पानी पर्ने गतिविधिले गर्मी हुने समयमा पनि चिसो महसुस हुँदै आएको मौसमविदहरु बताउँछन् ।

पश्चिमी वायु मौसम पूर्वानुमान
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित