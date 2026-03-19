भित्रिँदै पानी पार्ने प्रणाली, देशभर वर्षाको सम्भावना

२८ वैशाख, काठमाडौं । देशभर वर्षा गराउने पश्चिमी वायुको अर्को एक प्रणालीले नेपाल भित्रिँदै छ । यो प्रणालीले मध्यमदेखि भारी वर्षा गराउने र जाडो महसुस हुने पूर्वानुमान छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम केन्द्रीय विभागका अर्का सहप्राध्यापक डा. विनोद पोखरेलले पश्चिमी वायुले उत्तरतिरको चिसो हावा नेपाल ल्याउने र यसै हप्ता वर्षासँगै जाडो महसुस हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार वैशाख २८ गते रातिदेखि नेपालभर राम्रै वर्षा हुने सम्भावना छ ।
अर्का मौसमविद उज्ज्वल उपाध्याय पनि यही सोमबार र मंगलबारदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर मध्यमसम्मको र एक–दुई ठाउँमा भारी वर्षा पनि हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
यो प्रणालीले श्रीलंका र भारतका तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेशतिर त यसको अझ बढी प्रभाव पर्ने अनुमान गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो प्रणाली नेपालभर एकदमै छिटो फैलिने सम्भावना छ र देशभर वर्षा गराउने छ ।’
यस्तो छ दुई दिनको मौसम पूर्वानुमान
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु र नेपालको पूर्वी भू–भाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको साथै मध्य र पूर्वी भू–भागको उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय रेखाको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ । त्यसैले बादल लाग्ने र पानी पर्ने गतिविधि भइरहेको छ ।
विभागका अनुसार वैशाख २८ गते दिउँसो देशका हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको छ । रातिमा भने कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा वा हिमपातको सम्भावना छ ।
वैशाख २९ गते दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा, बाँकी हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा तराई भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ ।
रातिमा भने कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा वा हमपातको सम्भावना छ ।
प्रि–मनसुन अवधि (मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडिको समय)मा पटक–पटक पानी पर्ने गतिविधिले गर्मी हुने समयमा पनि चिसो महसुस हुँदै आएको मौसमविदहरु बताउँछन् ।
