४० बढी महिलालाई ठगी गर्ने युवक समातिए

पक्राउ पर्नेमा इलामको फाकफोकतुम गाउँपालिका–६ का २७ वर्षीय सुजन लिम्बु भनिने सुशन थेगिम लिम्बू छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १३:१०
प्रतीकात्मक तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इलामको फाकफोकतुम गाउँपालिका–६ का २७ वर्षीय सुजन लिम्बु भनिने सुशन थेगिम लिम्बूलाई ४० बढी महिलालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको छ।
  • अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीले भने, उनले ह्वाट्स एपमार्फत महिलालाई प्रेममा पारेको नाटक गरी पार्सल लिन ट्याक्स बुझाउन लगाएर ठगी गरेको पाइएको छ।
  • एक महिलाले ठगीको उजुरी दिएकी छिन् र उनीमाथि २ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ।

११ वैशाख, काठमाडौं । ४० बढी महिलाहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क गरी ठगी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा इलामको फाकफोकतुम गाउँपालिका–६ का २७ वर्षीय सुजन लिम्बु भनिने सुशन थेगिम लिम्बू छन् । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

उनले ह्वाट्स एपमार्फत ४० बढी महिलालाई सम्पर्क गरी ठग्नका लागि प्रलोभनमा पारेको देखिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीले बताए ।

अहिले भने एक महिलाले ठगीको आरोपमा उनीविरुद्ध उजुरी दिएकी छिन् । ती महिलाको २ लाख ठगी गरको आरोप थेगिममाथि छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क गर्ने र प्रेममा पारेको नाटक गरी पार्सल पठाएको बताउने अनि उक्त सामान एयरपोर्टमा आइसकेको र लिनका लागि ट्याक्स बुझाउनु पर्ने भन्दै रकम हाल्ने लगाएर उनले ठगी गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

ठगी नेपाल प्रहरी
सम्बन्धित खबर

विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा ४ जना पक्राउ   

प्रलोभनमा पारेर महिलाको सम्पत्ति जफत गर्ने पक्राउ

बजारमा भ्रम फैलाउने र उपभोक्ता ठग्नेलाई कारबाही गर्ने वाणिज्य विभागको चेतावनी

साढे ५ करोड ठगी र आपराधिक विश्वासघात मुद्दाका २ प्रतिवादी पक्राउ

लुटपाट र ठगीको आरोपमा एक जना पक्राउ

अस्ट्रेलिया पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

