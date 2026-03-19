+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा ४ जना पक्राउ   

वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै लाखौँ रकम ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ ।    

0Comments
Shares
रासस
२०८३ वैशाख ८ गते १६:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ पर्नेमा मिथिलेश कुशवाहा, केदारबहादुर भण्डारी, रामतुला मियाँ र सुनिता खत्री रहेका छन्।
  • उनीहरूले कुवेत, पोर्चुगल र अल्बानिया पठाइदिन्छु भन्दै रकम लिई सम्पर्कविहीन भएका थिए।
  • पक्राउ परेकालाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै लाखौँ रकम ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा रौतहट बौधीमाई नगरपालिका–७ का २५ वर्षीय मिथिलेश कुशवाहा, भोजपुर नगरपालिका–७ का ४४ वर्षीय केदारबहादुर भण्डारी, सप्तरी सुरूङगा नगरपालिका–५ का ५३ वर्षीय रामतुला मियाँ र भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–७ की ५५ वर्षीया सुनिता खत्री रहेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये मिथिलेशले कुवेत पठाइदिन्छु भन्दै तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ, केदारबहादुरले पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै एक लाख २५ हजार रुपैयाँ तथा रामतुला र सुनिताले अल्बानिया पठाइदिन्छु भन्दै तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने पीडितहरूको उजुरीका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।

पक्राउ परेका चारै जनालाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

ठगी वैदेशिक रोजगारी
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रलोभनमा पारेर महिलाको सम्पत्ति जफत गर्ने पक्राउ

प्रलोभनमा पारेर महिलाको सम्पत्ति जफत गर्ने पक्राउ
बजारमा भ्रम फैलाउने र उपभोक्ता ठग्नेलाई कारबाही गर्ने वाणिज्य विभागको चेतावनी

बजारमा भ्रम फैलाउने र उपभोक्ता ठग्नेलाई कारबाही गर्ने वाणिज्य विभागको चेतावनी
साढे ५ करोड ठगी र आपराधिक विश्वासघात मुद्दाका २ प्रतिवादी पक्राउ

साढे ५ करोड ठगी र आपराधिक विश्वासघात मुद्दाका २ प्रतिवादी पक्राउ
लुटपाट र ठगीको आरोपमा एक जना पक्राउ

लुटपाट र ठगीको आरोपमा एक जना पक्राउ
अस्ट्रेलिया पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

अस्ट्रेलिया पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’ भन्दै दुबईमा ठगी प्रयास, यूएई पास र एमिरेट्स आईडी विवरण नदिन आग्रह

‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’ भन्दै दुबईमा ठगी प्रयास, यूएई पास र एमिरेट्स आईडी विवरण नदिन आग्रह

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित