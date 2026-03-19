कतार र कोरिया पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ

पक्राउ परेका दुवै जनालाई वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचल पठाइएको छ । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते १८:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले कतार र कोरिया पठाउने भन्दै दुई जनालाई ठगीको आरोपमा पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ पर्नेमा काठमाडौका ४३ वर्षीय निरबहादुर कार्की र सर्लाहीका ३९ वर्षीय विजय कुमार यादव छन्।
  • कार्कीले क्रोएसिया पठाउने भन्दै ८ जनालाई र यादवले कतार पठाउने भन्दै २ लाख २० हजार ठगी गरेको आरोप छ।

२२ वैशाख, काठमाडौं । कतार र कोरिया पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेहरुमा काठमाडौका ४३ वर्षीय निरबहादुर कार्की र सर्लाहीका ३९ वर्षीय विजय कुमार यादव छन् । उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

कार्कीले क्रोएसिया पठाउने भन्दै ८ जनालाई ठगी गरेको आरोप छ । यादवले कतार पठाउने भन्दै २ लाख २० हजार ठगी गरेको आरोप छ । पक्राउ परेका दुवै जनालाई वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचल पठाइएको छ ।

सम्बन्धित खबर

पहिला घाटाको कारोबार, पछि कागजको बिटो थमाएर ठगी

४० बढी महिलालाई ठगी गर्ने युवक समातिए

विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा ४ जना पक्राउ   

प्रलोभनमा पारेर महिलाको सम्पत्ति जफत गर्ने पक्राउ

बजारमा भ्रम फैलाउने र उपभोक्ता ठग्नेलाई कारबाही गर्ने वाणिज्य विभागको चेतावनी

साढे ५ करोड ठगी र आपराधिक विश्वासघात मुद्दाका २ प्रतिवादी पक्राउ

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

